Paso de Jama: "Hay más de 300 personas varadas en el complejo fronterizo"

El Paso de Jama continúa totalmente cerrado para todo tipo de vehículos debido a las condiciones climáticas que afectan a la alta cordillera. El cruce permanece inhabilitado desde el lunes 10 de agosto al mediodía, mientras persisten las dificultades para garantizar una circulación segura.

Durante este lunes volvió a nevar en la zona y Jama amaneció completamente cubierto de blanco, con acumulación de nieve y presencia de hielo sobre la calzada.

Ante esta situación se está trabajando para brindar contención sanitaria y alimentaria a los pobladores de Jama como a los camioneros varados, “ hay 300 personas en ese lugar y se está trabajando en la atención de los mismos ”, dijo Carlos Mamani, Coordinador de Defensa Civil de la provincia.

En este sentido el coordinador adelantó que este martes salieron tres vehículos para Jama “con mercadería y agua mineral para la gente junto a un trabajo coordinado con el SAME y el Ministerio de Salud”.

“Más de 2 metros de nieve”

Sobre la posibilidad de la apertura del Paso de Jama y cuando se podría dar el mismo, Mamani dijo que “la ruta de Jujuy está en condiciones, no así del lado chileno”, y agregó que en algunos sectores “la nieve superaba los dos metros de altura”.

“Anoche nevó en el Paso de Jama así que continuamos con esas inclemencias del tiempo”, se lamentó el coordinador.

Colectivos y autos particulares

En el complejo fronterizo se encuentran varados también colectivos de larga distancia junto a más de 200 camiones a la espera de poder cruzar, “los colectivos están únicamente con el chofer, sin pasajeros”, y agregó que los vehículos particulares “son muy pocos porque cuando llegan ven que el Paso está cerrado y volvían a su lugar de origen.

En este sentido es importante recordar el pedido de las autoridades en que no circulen hasta Jama y recordaron que hay un control en Purmamarca para evitar la circulación hacía Jama, sobre todo de vehículos de gran porte.

Sin novedades de apertura

El último registro sobre la situación en el Paso de Jama indicaba que el mismo, si las condiciones del tiempo lo permitían, podría darse a fines de esta semana. Después de las nevadas que se registraron en madrugada la situación “depende de el clima, no hay certeza de cuándo será”, confirmaron autoridades de Seguridad Vial.

Más de 500 camiones varados

Hasta el día lunes, 503 camiones se encontraban varados en distintos sectores de la Provincia de Jujuy con intención de llegar hasta el Paso de Jaman para cruzar a Chile. Estos números surgen del relevamiento realizado por Seguridad Vial.

De los más de 500 camiones, tan solo en la localidad de Paso de Jama hay 290 camiones varados y 160 en la localidad de Los Lapachos.