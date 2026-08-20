Paso de Jama: las temperaturas llegan a los 14° bajo cero y refuerzan la atención sanitaria

Debido al cierre del Paso de Jama , más de 250 camiones permanecen varados en el puesto fronterizo lo que generó que se refuercen los operativos de atención para las personas, tanto de asistencia alimentaria como sanitaria .

Jujuy. Paso de Jama: hay más 250 camiones varados y la reapertura podría ser la próxima semana

Jujuy. Restringen el paso de camiones desde Purmamarca por el cierre del Paso de Jama

En este sentido, desde el Hospital Nuestra Señora de Belén de Susques informaron que hasta el momento se registraron más de 90 atenciones y a través de la unidad de soporte de emergencia que tiene el SAME en el lugar otras 40, principalmente por el mal agudo de montaña.

El Hospital de Susques mantiene capacidad para recibir pacientes derivados desde Jama. Aunque se trata de un establecimiento de baja complejidad, cuenta con camas, tomógrafo y equipamiento para realizar radiografías y evaluaciones de emergencia.

Así también se amplió el stock de medicamentos para evitar faltantes mientras continúe la situación .

Mientras continúe el cierre en el paso fronterizo, desde el Ministerio de Salud se mantiene el operativo en el corredor y recomienda que las personas que presenten dolor de cabeza, náuseas, falta de aire, mareos u otros síntomas se acerquen al soporte de emergencia que tiene el SAME en el lugar.

El director del Hospital, Juan Calderón, explicó también que inicialmente había un solo agente sanitario y que, ante el incremento de consultas, fue necesario enviar refuerzos desde Susques.

Temperaturas de hasta 14 grados bajo cero

A las dificultades generadas por la altura se suma también las bajas temperaturas, “durante la mañana en Susques se registran valores cercanos a los 14° bajo cero”, dijo el Director del Hospital Nuestra Señora de Belén.

“Durante la noche baja muchísimo la temperatura y se congela el agua” “Durante la noche baja muchísimo la temperatura y se congela el agua”

El Paso de Jama lleva más de dos semanas afectado por condiciones climáticas adversas, con reiterados episodios de nieve, hielo y viento que impidieron normalizar la circulación hacia Chile.