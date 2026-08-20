Paso de Jama: más de 100 atenciones médicas por el cierre del paso fronterizo

El cierre prolongado del Paso de Jama mantiene a numerosos transportistas y pasajeros a la espera de una mejora en las condiciones climáticas. En ese contexto, desde el 16 de agosto se realizaron cerca de 100 atenciones médicas en el puesto sanitario de la zona y ocho pacientes debieron ser derivados al Hospital Nuestra Señora de Belén de Susques .

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Juan Calderón, director del hospital, explicó que el trabajo se realiza de manera articulada con el SAME y que la demanda obligó a reforzar el personal, los medicamentos y la provisión de oxígeno.

“Hasta ahora hemos tenido un total de 100 pacientes que se han atendido a partir del día 16” , indicó.

El Hospital Nuestra Señora de Belén cuenta con capacidad para responder a las derivaciones pese a ser un establecimiento de baja complejidad.

Calderón mencionó que disponen de:

camas;

tomógrafo;

equipos para realizar radiografías;

capacidad para atender emergencias y evaluar a los pacientes derivados.

Hospital de Susques

Mal de altura, hipertensión y problemas digestivos

El principal motivo de consulta está relacionado con la permanencia en altura. “Las problemáticas que más están teniendo son mal de altura, hipertensión en algunos casos y en otros problemas digestivos”, explicó Calderón.

El director señaló que la altura también puede afectar la tolerancia a los alimentos. Por ese motivo recomendó evitar comidas abundantes y priorizar raciones más pequeñas mientras las personas permanezcan en la zona.

Ocho pacientes fueron derivados a Susques

Calderón informó que ocho personas tuvieron que ser trasladadas desde el puesto sanitario de Jama hasta el Hospital de Susques para realizar estudios y recibir una evaluación de mayor complejidad.

De ese total, siete presentaban cuadros vinculados al mal de altura y una persona fue derivada por un problema respiratorio.

“Siempre recomendamos que la gente que está ahí varada se acerque al puesto para recibir la atención”

También explicó que reforzaron la disponibilidad de oxígeno, un recurso necesario para asistir a quienes presentan síntomas vinculados con la altura.

El 85% de las atenciones detalladas fueron a extranjeros

Atenciones del SAME

Los datos específicos del SAME permiten observar con mayor detalle parte de estas asistencias. Un informe correspondiente al período comprendido entre el 14 y el 19 de agosto registra 40 atenciones individualizadas. De ellas, 28 fueron clasificadas como MAM leve y otras tres como MAM moderado.

La misma planilla incluye además cuadros de hiperglucemia, crisis hipertensivas, dificultades respiratorias, una reacción alérgica y controles clínicos.

El informe del SAME también permite conocer el perfil de 40 de las personas asistidas entre el 14 y el 19 de agosto.

De esos registros:

24 correspondieron a ciudadanos brasileños.

10 a paraguayos.

4 a argentinos.

2 a chilenos.

Es decir, el 85% de las atenciones detalladas correspondió a personas de Brasil y Paraguay.

Además, 38 de los 40 registros fueron de hombres y dos de mujeres, con edades comprendidas entre los 26 y los 63 años.

Atenciones realizadas por el SAME en el Paso de Jama

Total de personas atendidas : 40

: 40 Varones: 38 — 95% .

38 — . Mujeres: 2 — 5% .

2 — . Edades: entre 26 y 63 años .

entre . Edad promedio aproximada: 44 años.

Nacionalidades

Brasil: 24 personas — 60% .

24 personas — . Paraguay: 10 — 25% .

10 — . Argentina: 4 — 10% .

4 — . Chile: 2 — 5%.

Qué diagnósticos aparecen