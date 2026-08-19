Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: "Tenemos provisiones para uno o dos días más"

Un grupo de camioneros de Paraguay llevan más de diez días en Palpalá esperando el despeje de la ruta y la reapertura del Paso de Jama . Aseguran que deben administrar las provisiones mientras esperan una mejora en las condiciones climáticas para continuar el viaje hasta el complejo fronterizo.

El Paso de Jama continúa cerrado por las condiciones climáticas y se estima que la reapertura se pueda dar a fines de la próxima semana .

“Estamos hace más de diez días, parece que todavía no se va a abrir el paso”, dijo uno de los camioneros paraguayos y sostuvo que “ unos cuantos compañeros volvieron a Paraguay , pero nosotros vamos a esperar para ver qué pasa”.

Los camioneros aseguran que llegaron preparados para un viaje que debía durar pocos días, pero la situación modificó completamente sus planes, “vi la información de que ahora no podemos cruzar Purmamarca, trajimos un poco de víveres y con eso nos estamos sustentando ”.

El viaje hacia Jama debía concretarse en dos días. Sin embargo, el bloqueo del Paso de Jama extendió el mismo, “en dos días tendríamos que haber llegado a Jama, uno no esperaba esto. Para llegar a Iquique son otros tres días más”, explicó.

Paso de Jama.

“Hacemos la comida-cena”

El chofer del camión sostuvo que la situación que están viviendo también los obliga a reducir los gastos y las provisiones, “comemos una vez al día, por la mañana mate y tipo 4 de la tarde hacemos la “comida cena”, hay que ahorrar y organizarnos”.

“Hay muchos colegas que se quedan en Güemes porque están esperando que se abra la cordillera, muchos también en Jama que es donde se sufre más”, manifestó el chofer y agregó que a pesar de las dificultades, algunos servicios básicos están garantizados gracias a la colaboración de la gente “por suerte en la estación de servicio nos dejan usar el baño y los chicos de la feria nos dejan ducharnos”, contó.

Los camioneros aseguran que regresar a Paraguay tampoco aparece como una alternativa sencilla, ya que significaría perder tiempo y recursos, “tenemos que seguir porque si no vamos a perder todo si nos volvemos”, sostuvo.

Mientras aguardan una definición, permanecen en Jujuy a la espera de que las condiciones permitan restablecer el tránsito hacia Jama y continuar con sus recorridos, “con la familia nos mandamos mensajes, estamos todos los días en contacto con ellos”, finalizó.