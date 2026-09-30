Volvieron a cerrar el Paso de Jama por las fuertes nevadas

Las nevadas complicaron nuevamente la circulación hacia Chile por el Paso de Jama, el cual permanece cerrado y recomiendan no emprender viaje hacia la frontera.

El Paso de Jama permanece cerrado este miércoles 30 de septiembre para todo tipo de vehículos debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona cordillerana y, particularmente, a la presencia de nieve sobre la Ruta CH-27, del lado chileno. La medida vuelve a afectar uno de los principales corredores que conectan Jujuy con Chile.

El cierre se había dispuesto de manera preventiva durante la jornada del martes. Personal de Migraciones informó entonces que desde las 14 quedaría suspendido el tránsito fronterizo debido a un evento climático que afectaba la Ruta CH-27. La Agencia Provincial de Seguridad Vial comunicó la medida y recomendó evitar viajes hacia el sector hasta contar con nuevas condiciones de transitabilidad.

¿Hasta cuándo estará cerrado el Paso de Jama? En cuanto a esto, no es posible determinar el horario de la reapertura, ya que la habilitación dependerá de la evolución del tiempo y del estado de la ruta del lado chileno. Esta mañana, los reportes difundidos en Jujuy ratificaron que el paso continúa inhabilitado por las nevadas, por lo que quienes tengan previsto viajar hacia San Pedro de Atacama u otros destinos de Chile deberán esperar una nueva comunicación de las autoridades.

El sistema oficial argentino del Paso de Jama advierte además que las condiciones y la transitabilidad de la Ruta Nacional 52 entre Susques y el límite con Chile forman parte de los datos que deben verificarse antes de emprender el viaje. La información del corredor es suministrada por organismos como Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.