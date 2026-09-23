Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

Paso de Jama.

El Paso de Jama permanece habilitado este miércoles 23 de septiembre de 2026 para todo tipo de tránsito y en ambos sentidos. Según el parte oficial, el complejo fronterizo funcionará entre las 8 y las 20, tanto del lado argentino como chileno.

Las autoridades indicaron que el tránsito local se encuentra habilitado, aunque recomendaron circular con precaución por las condiciones presentes en algunos sectores de la ruta.

Cómo está el Paso de Jama este miércoles De acuerdo con el reporte de transitabilidad, el tiempo se presenta despejado y la temperatura registrada en la zona es de -4°C. En el parte también se advierte que sobre la Ruta 27 se debe circular con precaución. A la altura del kilómetro 43,5 se informó la presencia de un vehículo ubicado sobre la banquina derecha. Además, en ese sector se registran ráfagas o vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que se solicita extremar los cuidados al circular.

Horario de atención Migraciones informó que el Paso Fronterizo de Jama permanecerá habilitado durante la jornada en el siguiente horario:

De 08:00 a 20:00, hora Argentina/Chile. El tránsito se encuentra permitido en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Las condiciones pueden modificarse durante el día, por lo que se recomienda consultar los partes oficiales antes de emprender viaje hacia la zona fronteriza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.