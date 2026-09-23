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23 de septiembre de 2026 - 08:34
Jujuy.

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos con temperatura de -4°C

El Paso de Jama está habilitado este miércoles 23 de septiembre para todo tipo de tránsito. El horario será de 8 a 20.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama.

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Las autoridades indicaron que el tránsito local se encuentra habilitado, aunque recomendaron circular con precaución por las condiciones presentes en algunos sectores de la ruta.

Cómo está el Paso de Jama este miércoles

De acuerdo con el reporte de transitabilidad, el tiempo se presenta despejado y la temperatura registrada en la zona es de -4°C. En el parte también se advierte que sobre la Ruta 27 se debe circular con precaución. A la altura del kilómetro 43,5 se informó la presencia de un vehículo ubicado sobre la banquina derecha. Además, en ese sector se registran ráfagas o vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que se solicita extremar los cuidados al circular.

Horario de atención

Migraciones informó que el Paso Fronterizo de Jama permanecerá habilitado durante la jornada en el siguiente horario:

  • De 08:00 a 20:00, hora Argentina/Chile.

El tránsito se encuentra permitido en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Las condiciones pueden modificarse durante el día, por lo que se recomienda consultar los partes oficiales antes de emprender viaje hacia la zona fronteriza.

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