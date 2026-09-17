Cerraron el Paso de Jama por una alerta meteorológica

Paso de Jama

El Paso de Jama permanece cerrado este jueves 17 de septiembre debido a condiciones meteorológicas adversas en la zona cordillerana. La medida comenzó a regir desde las 15:00 y afecta el tránsito entre Jujuy y Chile.

Según la información difundida sobre el estado del Complejo Fronterizo Integrado Jama, el cierre fue dispuesto de manera preventiva luego de que quedara inhabilitada la Ruta 27-CH, en territorio chileno, a raíz de una alerta meteorológica.

Paso de Jama cerrado: qué se sabe de la reapertura Hasta el momento no se confirmó un horario para volver a habilitar el tránsito, por lo que la reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en el sector.

Paso de Jama cerrado (Archivo) La medida afecta a quienes tenían previsto cruzar entre Argentina y Chile por este corredor internacional, tanto para vehículos particulares como para el transporte que utiliza habitualmente el paso.

Las autoridades recomiendan consultar el estado del Paso de Jama antes de iniciar el viaje y mantenerse atentos a las próximas actualizaciones oficiales. La Ruta 27-CH, clave para la conexión con Chile El Complejo Fronterizo Jama se encuentra a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar y conecta la Ruta Nacional 52, del lado argentino, con la Ruta 27-CH, que permite continuar hacia San Pedro de Atacama y Calama en Chile. Las condiciones meteorológicas en el sector cordillerano pueden generar cierres preventivos cuando se considera que la circulación no reúne las condiciones necesarias de seguridad. Por el momento, el Paso de Jama continuará cerrado hasta nuevo aviso y se aguarda un nuevo reporte de las autoridades fronterizas.

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