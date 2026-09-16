Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)

La organización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 modificó el horario previsto para los desfiles dobles que se realizarán en Ciudad Cultural. Según informó el Ente Autárquico encargado de la FNE 2026, las actividades comenzarán finalmente a las 20 horas, y no a las 19 como estaba estipulado inicialmente.

Los desfiles dobles están programados para el sábado 19; martes 22, miércoles 23, jueves 24 y el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios.

FNE 2026: una agenda cargada de actividades La Fiesta Nacional de los Estudiantes atraviesa una de sus semanas centrales, con desfiles, exposiciones de carrozas, elecciones y distintas propuestas que concentran a estudiantes y familias de toda la provincia. En ese marco, la organización continúa ajustando detalles vinculados con la programación y los horarios de las actividades que se desarrollan en Ciudad Cultural.

Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo) Agenda de la FNE 2026 Jueves 17 de septiembre

Desfile Simple – Grupo A – 20 horas Viernes 18 de septiembre Desfile Simple – Grupo B – 20 horas Sábado 19 de septiembre Desfile Doble – 20 horas Domingo 20 de septiembre Exposición de Carrozas de 16 a 20 horas en Ciudad Cultural

Elección del Paje 10 a las 18 horas Lunes 21 de septiembre Exposición de Carrozas de 15 a 18 horas

Elección Representante Provincial desde las 21 en Ciudad Cultural Martes 22 de septiembre 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

Desfile Doble desde las 20 horas

Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural Miércoles 23 de septiembre 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

Desfile Doble desde las 20 horas

Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural Jueves 24 de septiembre Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Desfile Doble desde las 20 horas Viernes 25 de septiembre Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto Sábado 26 de septiembre Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

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