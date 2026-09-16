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16 de septiembre de 2026 - 13:15
FNE 2026:

Las carrozas en Ciudad Cultural desde el drone de Todo Jujuy: mirá las imágenes

En la previa del primer desfile de carrozas, los trabajos de los estudiantes jujeños llegan a Ciudad Cultural. Mirá las imágenes desde el drone de Todo Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Traslado de carrozas a Ciudad Cultural

El operativo de traslado arrancó ayer martes 15 y continuará hoy miércoles 16, de 9 a 16. Durante ambas jornadas habrá acompañamiento de Seguridad Vial y controles en los distintos corredores utilizados por las estructuras, por lo que se pide a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia, respetar las indicaciones y acompañar con paciencia el paso de los carroceros.

  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Miércoles 23 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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