Las carrozas en Ciudad Cultural desde el drone de Todo Jujuy: mirá las imágenes

Jujuy. Empieza la FNE 2026 con el desfile Bienvenida Primavera: el orden de pasada

Jujuy. FNE 2026: las candidatas de las provincias para la Elección Nacional

El operativo de traslado arrancó ayer martes 15 y continuará hoy miércoles 16, de 9 a 16. Durante ambas jornadas habrá acompañamiento de Seguridad Vial y controles en los distintos corredores utilizados por las estructuras, por lo que se pide a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia, respetar las indicaciones y acompañar con paciencia el paso de los carroceros.

Del miércoles 16 al sábado 27 de septiembre se llevará adelante la FNE 2026. Conocé la agenda completa de actividades:

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