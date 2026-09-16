Las carrozas en Ciudad Cultural desde el drone de Todo Jujuy: mirá las imágenes

Desde este jueves 17 de septiembre iniciarán los desfiles de carrozas en Ciudad Cultural en el marco de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes. Por ese motivo, martes y miércoles, los trabajos de los alumnos de toda la provincia llegan a barrio Alto Padilla. para prepararse para el inicio de la FNE 2026.
Traslado de carrozas a Ciudad Cultural
El operativo de traslado arrancó ayer martes 15 y continuará hoy miércoles 16, de 9 a 16. Durante ambas jornadas habrá acompañamiento de Seguridad Vial y controles en los distintos corredores utilizados por las estructuras, por lo que se pide a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia, respetar las indicaciones y acompañar con paciencia el paso de los carroceros.
Mirá la llegada de las carrozas desde el drone de Todo Jujuy
Agenda de la FNE 2026
Del miércoles 16 al sábado 27 de septiembre se llevará adelante la FNE 2026. Conocé la agenda completa de actividades:
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