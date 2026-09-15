Hallaron en Bolivia a Maximiliano Martínez: "Estaba desorientado, tenía amnesia"

Maximiliano Martínez fue encontrado con vida durante la tarde de este martes en Bolivia , después de permanecer siete días desaparecido. La Policía boliviana informó que fue localizado en inmediaciones de la Plaza Mercedario, en la zona Mercedario de El Alto, en La Paz .

Una autoridad policial de Villazón brindó detalles sobre el momento en el que fue localizado. “Uno de los policías ve una persona que estaba desorientada, le pregunta y la persona no se acordaba, tenía una amnesia, no recordaba cómo había llegado, dónde estaba y es auxiliado por un policía de la Ciudad del Alto”, relató.

Luego fue trasladado a una dependencia policial y posteriormente a un centro médico. “Inmediatamente es llevado a una estación policial, se dan cuenta de la situación emocional y clínica y lo socorren llevando al centro médico de la Policía boliviana, la clínica policial, indicando y verificando que era la persona que estaban buscando”, agregó.

La autoridad indicó además que mantuvieron contacto con Martínez para confirmar su identidad. “Tenemos una conversación telefónica donde confirmamos la identidad , me mandan las fotos, hemos tenido una conversación con el señor Maximiliano Martínez, verificamos la identidad y de esa manera podemos decir, para tranquilidad de la familia, que se lo ha encontrado”, expresó.

Hallaron en Bolivia a Maximiliano Martínez

Según detallaron, al momento de ser hallado Martínez estaba solo y vestía una campera azul. Respecto de su estado, señalaron que presentaba signos de amnesia y que no podía recordar lo sucedido. “En primera instancia, él está en un estado de amnesia, no recuerda nada, entonces es una víctima. Lo primero que se tiene que hacer es el auxilio correspondiente”, sostuvo la autoridad boliviana.

Por ese motivo fue trasladado al Hospital Policial Virgen de Copacabana, en La Paz, donde comenzaron a realizarle estudios médicos. “Vamos a tratar de hacer una comisión tanto con personal de la Argentina y de Bolivia para continuar el proceso de investigación y determinar la verdad de lo que ha sucedido”, señalaron.

El celular de Maximiliano Martínez había registrado actividad en La Paz

El fiscal Alberto Mendívil explicó que una de las principales hipótesis de la investigación ubicaba a Martínez en La Paz a partir de la información obtenida de su teléfono celular. “Nosotros la hipótesis que teníamos es que él estaba en La Paz, es lo que había impactado el celular”, explicó.

El fiscal destacó además la cooperación entre ambos países durante la búsqueda. “Creo que el país estaba pendiente de esto, pero también esto es un mensaje claro: sin cooperación, sin intercambio de información en la frontera, no se puede resolver absolutamente nada. Fue un esfuerzo absolutamente de todos”, afirmó.

Mendívil indicó que los investigadores habían logrado establecer mediante técnicas de rastreo que el teléfono se encontraba en la capital boliviana. “Nosotros ya teníamos detectado que ese celular estaba en La Paz. Se aplicaron absolutamente todas las técnicas, se aplicó la ciencia para lograr el rastreo del celular y no nos hemos equivocado, estaba en La Paz”, aseguró.

También remarcó que los padres de Maximiliano fueron informados durante todo el procedimiento sobre los avances registrados tanto en Argentina como en Bolivia. Una comisión tiene previsto trasladarse hasta La Paz para avanzar con los trámites correspondientes y acompañar el regreso de Martínez.

Según explicó el fiscal, se investiga además de qué manera habría ingresado al territorio boliviano. “Maximiliano aparentemente egresó de la Argentina por un paso ilegal. Técnicamente él no está de manera legal en Bolivia”, expresó.

Mendívil agregó que deberán completarse los procedimientos administrativos antes de su regreso. “Lo que corresponde es que Bolivia, luego de hacer los trámites, si bien es una víctima, después hará la expulsión formal del país. Nosotros lo recibiremos del lado argentino y continuaremos todos los trámites procesales correspondientes”, indicó.

El fiscal remarcó que todavía existen interrogantes sobre lo sucedido durante la última semana. “La verdad que eran sospechosas y siguen siendo sospechosas las causas de la ausencia de Maximiliano de su lugar de residencia, lejos de su familia. Y seguramente esto lo vamos a aclarar con el correr de los días”, afirmó.

La emoción de los padres tras conocer que estaba con vida

La madre de Maximiliano expresó su alivio después de recibir la confirmación de que su hijo había sido localizado. “Agradecida a los chicos de investigación de la Argentina. En estos momentos por ahí capaz que es desesperante, pero lo único que quiero es que mi hijo ya esté conmigo en mi casa, del lado argentino, eso es lo que quiero”, expresó.

“Sé que tengo que esperar todavía unas horas, pero feliz. Tengo que dar gracias a Dios que mi hijo está con vida, porque es desesperante como mamá pasar siete días sin tu hijo, sin saber”, agregó. La mujer reconoció además la ansiedad que atraviesa mientras espera reencontrarse con él. “Estoy nerviosa y ya quisiera estar con él, abrazarlo, protegerlo. Por más que sea adulto, yo creo que siempre una madre va a estar”, sostuvo.

Consultada sobre si mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida durante los siete días de búsqueda, respondió: “Pasa un día, pasa dos, pasa tres y llega la noche y vos no sabés qué pasa o qué va a pasar mañana temprano y no querés dormir porque pensás que algo va a pasar y vos no ves. Esa pregunta es algo imposible responder”.

Hallaron en Bolivia a Maximiliano Martínez

El padre de Maximiliano también habló tras conocerse la noticia y describió los últimos días como momentos de enorme tensión. “Estos siete días fueron muy tensos, duros para ella y yo también triste porque él es mi único hijo, sin saber de él, dónde está, cómo está ni con quién está”, relató.

Finalmente agradeció a quienes colaboraron durante la búsqueda. “Hoy es un día para no olvidarse nunca en nuestras vidas. Sinceramente, de todo corazón, agradecerle al coronel, al fiscal Mendívil y a todas las personas que se sumaron con un mensaje, con un apoyo, con salir a los medios, las marchas que nos ayudaron. Todas esas cosas sumaron al encuentro de mi hijo”, concluyó.