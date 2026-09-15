Política a las Brasas: comerciantes y hoteleros analizaron la crisis del sector privado en Jujuy

Alejandro Bustamante, representante de la Cámara de Comercio de Jujuy, y Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de la provincia, participaron de Política a las Brasas para analizar la situación que atraviesan el comercio, la hotelería y la gastronomía.

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Durante la entrevista, los referentes advirtieron sobre la caída del consumo, el aumento de los costos, la presión tributaria y el avance de la informalidad. Además, señalaron que numerosos establecimientos trabajan con baja rentabilidad y alertaron que, si el escenario no cambia, podrían continuar los cierres y la pérdida de puestos de trabajo.

Bustamante aseguró que la disminución del poder adquisitivo modificó los hábitos de consumo y profundizó las dificultades del sector. A este escenario sumó el crecimiento del comercio informal y la competencia de las plataformas digitales. “Las ventas han caído estrepitosamente. A la vista está la cantidad de comercios que se están cerrando” , afirmó Bustamante.

El representante de la Cámara de Comercio explicó que meses atrás realizaron un relevamiento en el centro y algunos barrios de San Salvador de Jujuy, en el que habían contabilizado alrededor de 100 negocios cerrados. Sobre la situación actual, aclaró que no cuentan con una cifra definitiva, pero estimó que el número habría aumentado. “Hoy creo que ya estamos en los 150 comercios que se han cerrado. Esto habla a las claras de la problemática que está sufriendo el sector” , sostuvo.

Según el dirigente, algunos comercios acumulan entre seis y ocho meses con rentabilidad negativa y enfrentan dificultades para pagar salarios, proveedores y obligaciones tributarias. “Estamos caminando sobre el filo de la navaja porque muchos no están teniendo rentabilidad y están consumiendo su propio capital”, expresó.

Bustamante tomó como ejemplo un local del rubro textil con dos empleados para explicar cuál sería la facturación necesaria para cubrir sus costos mensuales. “Para llegar al punto de equilibrio, no ganar ni perder y salir empatado, tiene que facturar mínimamente $30 millones por mes”, indicó.

El referente comercial aclaró que ese monto no representa una ganancia para el propietario, sino que se destina a la reposición de mercadería, los salarios, los aportes, el alquiler, los servicios y los impuestos. “Para tener algún margen de rentabilidad son $50 millones o $60 millones. ¿Cómo hacés para facturar $60 millones hoy?”, preguntó.

Ocupación en hoteles, restaurantes y afines

Boglione diferenció los niveles de ocupación alcanzados durante los fines de semana largos o las temporadas turísticas del promedio que los establecimientos registran a lo largo de todo el año. “El promedio anual de ocupación está entre el 40% y el 50% como mucho, dependiendo de la zona. En la Quebrada puede estar un poco mejor posicionado que en la capital”, explicó.

El presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines indicó que un establecimiento necesita una ocupación promedio superior para funcionar con normalidad. “Para que un hotel funcione bien tiene que tener, en promedio, entre un 60% y un 70% de ocupación”, sostuvo.

Boglione reconoció que Jujuy mejoró su posicionamiento como destino y que la actividad muestra mejores resultados que en años anteriores. Sin embargo, remarcó que el movimiento turístico no garantiza necesariamente una rentabilidad suficiente para los establecimientos. “El turismo viene bien comparado con otras provincias y está mucho mejor que años anteriores, pero la rentabilidad es baja”, afirmó.

Cuestionamiento a la informalidad

La informalidad fue uno de los principales cuestionamientos de los referentes de las cámaras. Boglione aseguró que disponen de información sobre los alojamientos temporarios ofrecidos mediante plataformas digitales. “En agosto de 2026, en la provincia de Jujuy teníamos 1.609 alojamientos informales, de los cuales se reservaron 12.267 noches únicamente durante ese mes”, aseguró.

Según el dirigente, esos establecimientos no afrontan las mismas obligaciones tributarias, laborales y municipales que los hoteles habilitados. “Esto no tributa a nivel provincial, nacional ni municipal y perjudica a los formales que están pagando todo tipo de impuestos”, expresó.

“La idea no es sacarlos del sistema, sino que se incorporen a la formalidad. Tenemos todas las herramientas y ofrecimos la información a cada municipio”, señaló. También sostuvo que la falta de controles puede afectar a quienes contratan esos alojamientos y a la imagen del destino: “Es un perjuicio para el turista que viene, para el fisco que no recauda y para quienes están en la formalidad, porque es una competencia totalmente desleal”.

Bustamante cuestionó que las inspecciones y los controles se concentren principalmente sobre los comercios registrados, mientras parte de la actividad informal queda fuera de las fiscalizaciones. “En todas las reuniones con el Gobierno provincial, el municipio e incluso con ARCA planteamos la misma problemática. La verdad es que las soluciones no llegan”, afirmó.

Según Bustamante, los comercios registrados afrontan impuestos nacionales y provinciales, tasas municipales, alquileres y el costo del empleo formal. Esa estructura, señaló, genera diferencias de precios con quienes venden sin cumplir las mismas obligaciones.

Boglione coincidió con ese diagnóstico y estimó que la carga tributaria sobre la actividad supera el 50% de la facturación. “Si sumamos la alta presión tributaria con la competencia desleal, la actividad se hace inviable”, manifestó.

El peso de los servicios y las obligaciones tributarias

Boglione afirmó que los aumentos en las tarifas de energía y gas tuvieron un impacto significativo en la estructura de costos de hoteles y restaurantes. “Los servicios de energía subieron de una manera abismal. Si uno mira una boleta y encuentra que el 50% corresponde a impuestos, la situación se complica todavía más”, expresó.

El representante hotelero también señaló que los sectores de la hotelería, el transporte y las agencias de viajes recibieron reducciones transitorias en Ingresos Brutos, pero indicó que la gastronomía todavía no fue alcanzada por una medida similar. “Todo lo que sea una rebaja de impuestos es un alivio, pero en gastronomía todavía no tuvimos nada”, indicó.

Por su parte, Bustamante mencionó las dificultades que pueden generarse cuando un comercio acumula deudas con ARCA. “Muchos comerciantes están con embargos de ARCA y eso les corta toda la cadena de pagos. No pueden pagar sueldos ni proveedores”, afirmó.

“A veces parece que ARCA cree que vivimos en una situación de normalidad y sigue cobrando como si fuera así. El comerciante está detrás del mostrador pensando que las ventas no alcanzan para cubrir los costos”, agregó.

Pérdida de comercios formales

Los dirigentes advirtieron que algunos propietarios estarían evaluando abandonar la formalidad ante la falta de rentabilidad y las diferencias de costos. “Estamos perdiendo comercios formales que se pasan a la informalidad”, sostuvo Bustamante.

El representante de la Cámara de Comercio explicó que, al dejar de afrontar IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, tasas y empleo registrado, la estructura de costos cambia considerablemente. “Al no pagar todas esas obligaciones, la rentabilidad aparece. Eso es preocupante porque las arcas del Estado también se van a ver resentidas”, manifestó.

Boglione consideró que la formalización debería estar acompañada por una reducción de la carga tributaria y una simplificación de los trámites. “Los emprendedores preguntan para qué van a inscribirse si tendrán que pagar cerca del 50% de sus ingresos al Estado. Entonces terminan yéndose por el otro lado”, señaló.

Bustamante planteó que ampliar la cantidad de contribuyentes permitiría distribuir mejor las obligaciones: “En vez de tener diez personas pagando impuestos y exprimirlas, necesitamos que paguen veinte y que todos paguen menos”.

Gastronomía: más oferta y menos consumo

Boglione explicó que, después de la pandemia, aumentó considerablemente la cantidad de emprendimientos gastronómicos, tanto en Jujuy como en otras provincias. “Después de la pandemia se duplicaron o triplicaron los negocios gastronómicos. Había circulante, la gente quería salir y se generó mucha oferta”, explicó.

La posterior caída del poder adquisitivo dejó a una mayor cantidad de establecimientos compitiendo por un nivel de consumo más reducido. “Si antes teníamos 100 negocios para 10.000 personas, ahora tenemos 300 para esas mismas 10.000 personas, pero con menor poder adquisitivo”, graficó.

“Muchos establecimientos están cerrando y otros necesitan tener la capacidad de subsistir, reconvertirse o brindar un mejor servicio para captar clientes”, agregó.

Caída del consumo general

Bustamante sostuvo que la retracción de la demanda alcanza a prácticamente todas las actividades comerciales de la provincia. “Esta crisis tiene la característica de que no perdona ningún rubro”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el comportamiento de las ventas en fechas que históricamente generaban un movimiento importante, como el Día de la Madre y las fiestas de fin de año. “El Día de la Madre era la fecha en la que más vendíamos, incluso más que en Navidad, pero en los últimos años la demanda cayó muchísimo”, señaló.

Bustamante también se refirió al valor de los alquileres comerciales y señaló que este gasto debería guardar relación con la facturación de cada negocio. “El costo del alquiler debería rondar entre el 7% y el 8% de la facturación, o como máximo un 10%”, explicó.

El dirigente sostuvo que todavía existen propietarios que fijan valores difíciles de afrontar en el contexto actual y que esto se refleja en la cantidad de locales desocupados. “Los locales que están fuera del mercado por tener un precio exorbitante llevan cinco o seis meses vacíos y nadie los alquila”, afirmó.