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15 de septiembre de 2026 - 17:25
Jujuy.

Buscan un hogar para un niño de 9 años: "Necesita que lo acompañen a reescribir su historia"

El Registro de Postulantes para Adopción renovó el llamado y detalló qué tipo de acompañamiento necesita el niño de 9 años en esta etapa.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Desde el organismo lo describieron como “un niño curioso, inteligente y con una gran capacidad para aprender cuando se siente acompañado y seguro”. Además, señalaron que disfruta explorar, hacer preguntas, compartir momentos de juego y descubrir nuevas experiencias.

Qué necesita la familia que lo acompañe

A lo largo de su vida atravesó diferentes situaciones de cambio, discontinuidad vincular y reorganización de sus contextos cotidianos, experiencias que se manifiestan en su comportamiento.

Actualmente se encuentra reforzando su proceso de lectoescritura y, según detallaron, “ha mejorado con la ayuda de un apoyo y acompañamiento sostenido en el aula y con tratamiento integral interdisciplinario”.

La búsqueda está orientada a personas, familias o parejas con disponibilidad física, emocional y cognitiva para adaptar la dinámica familiar a sus necesidades afectivas, sociales y educativas.

Adopción en Jujuy / buscan un hogar para un niño.

Adopción en Jujuy / buscan un hogar para un niño.

Entre los aspectos principales, se busca que los adultos puedan sostener una crianza activa, acompañarlo con presencia y energía, estimular su creatividad y capacidades motrices y favorecer el desarrollo de sus habilidades sociales.

También será importante garantizar la continuidad de su tratamiento interdisciplinario, con especial atención en la estabilidad emocional, la construcción de vínculos seguros y el desarrollo progresivo de herramientas de regulación emocional y social.

Desde el Registro sintetizaron el espíritu de la convocatoria con una frase: “No necesita una familia perfecta, sino disponible para acompañarlo, comprender su historia y ayudarlo a reescribirla”.

Cómo comunicarse con el Registro de Adopción de Jujuy

Quienes quieran conocer más sobre esta convocatoria o iniciar el proceso como postulantes para adopción pueden acercarse al Registro ubicado en avenida Santibáñez 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy.

También pueden comunicarse al 0388-4245300, internos 833 y 882, o escribir al correo electrónico [email protected].

El Registro también brinda orientación sobre la documentación necesaria y talleres de formación para quienes desean iniciar un proceso de adopción.

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