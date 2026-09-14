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14 de septiembre de 2026 - 21:09
Orgullo.

Tres estudiantes jujeños llegaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía de la UBA

Martina Gutiérrez, Alessio Greppi y Juan Soruco, alumnos del Colegio José Hernández, representarán a Jujuy en la instancia nacional.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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Martina Gutiérrez, Alessio Greppi y Juan Soruco, estudiantes del Colegio José Hernández, clasificaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). La instancia nacional se realizará en octubre en Neuquén y viajarán junto Eliana Pereyra, la profesora que los acompañó en las instancias previas.

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Los jóvenes llegaron a esta etapa después de rendir una evaluación virtual que incluyó preguntas escritas de argumentación. Para prepararse, trabajaron con materiales proporcionados por la UBA y contaron con el acompañamiento de una docente del colegio. La propuesta tuvo como problemática central la importancia de vivir en comunidad, abordada desde diferentes perspectivas. Martina eligió el eje político, vinculado con la convivencia y la libertad, mientras que Alessio y Juan trabajaron sobre el eje antropológico.

Reflexionar sobre la vida en comunidad

Durante la preparación, los estudiantes analizaron textos de la Antigüedad y la Modernidad y reflexionaron sobre los vínculos, las virtudes personales, la libertad y la relación con los demás.

“Aprendí mucho de lo que significa ser humano y vivir en constante relación con los demás”, contó Alessio en diálogo con TodoJujuy. También explicó que uno de los aspectos que más le interesó fue pensar el valor de las relaciones humanas más allá de los bienes materiales.

Juan destacó que el certamen les permitió construir una mirada propia a partir de los textos estudiados. “Está bueno tener una opinión propia, pero basándose en un material. A partir de ahí se pueden generar opiniones críticas y compartirlas con los compañeros”, señaló.

Para Martina, el eje político abrió la posibilidad de profundizar sobre temas relacionados con la vida en comunidad y la libertad. Además, explicó que la preparación continuará con nuevos contenidos vinculados con la filosofía latinoamericana y contemporánea.

Tres estudiantes jujeños llegaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía de la UBA

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Una experiencia que cambió su mirada sobre la filosofía

La participación también modificó la percepción que los alumnos tenían sobre la materia. Juan reconoció que anteriormente no le prestaba tanta atención, pero que el certamen despertó su curiosidad: “No le daba tanto interés a la filosofía, pero me despertó algo más, las ganas de aprender y saber del tema”.

Martina relató una experiencia similar. Aunque le gusta leer, consideraba que los libros filosóficos podían resultar pesados o tediosos. “Lo que vi estos meses fue todo lo contrario. Me encantó muchísimo”, afirmó.

Por su parte, Alessio destacó que los textos le permitieron reflexionar sobre la amistad, la confianza y la necesidad de relacionarse con otras personas. “Lo que buscamos es crear nuestro propio conocimiento”, resumió.

De cara a la final, los tres estudiantes continuarán profundizando los contenidos junto con su docente y sus compañeros. En octubre deberán volver a poner a prueba su capacidad para interpretar textos, elaborar una posición propia y sostenerla mediante argumentos.

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