Estudiantes jujeños quedaron entre los tres mejores del país en un concurso de radio

Estudiantes del Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Aredez” alcanzó una instancia nacional en el concurso “Sueños de Radio” , organizado por Cadena 3, y quedó entre los tres mejores proyectos de su categoría entre 1.300 propuestas presentadas desde distintos puntos de Argentina .

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Martín Lazarte, docente de la institución, y Joaquín Méndez, uno de los estudiantes que participó del proyecto, visitaron Arriba Jujuy y contaron cómo fue el proceso que llevó a los jóvenes a convertirse en finalistas.

“Creo ciegamente en las oportunidades y la educación genera oportunidades. Darles posibilidades a los chicos para que descubran otras cosas también les abre la cabeza para elegir qué camino quieren tomar cuando terminen el secundario”, expresó Lazarte.

La convocatoria proponía que los alumnos diseñaran y produjeran un programa radial de 26 minutos , con los estudiantes como protagonistas de todo el proceso: investigación, producción, escritura del guion, conducción y realización musical.

El grupo eligió competir dentro de la categoría vinculada con la música y construyó una propuesta para recorrer las distintas regiones de Jujuy mediante sus expresiones culturales.

“Elegimos describir Jujuy mediante la música, en todas sus regiones”

Para concretarlo, cuatro alumnos asumieron el rol de locutores y otros seis participaron como músicos.

Uno de los trabajos realizados fue una reinterpretación de “Paisajes”, canción de Soledad Pastorutti, que los estudiantes adaptaron al ritmo del tinku y volvieron a grabar con una impronta propia.

Además, investigaron celebraciones, ritmos y manifestaciones culturales de distintos puntos de la provincia para incorporarlos al programa.

“Se pusieron la camiseta de contar realmente lo que significa una fiesta, los tinkus, los collas y las distintas expresiones de Jujuy. Investigaron mucho y fue un trabajo muy lindo”

“Es un logro inmenso para nosotros y para Jujuy”

Joaquín Méndez contó que el proyecto representó una experiencia especial para todo el grupo y destacó la posibilidad de representar a la institución y a la provincia.

“Fue una experiencia muy linda a nivel grupal y una alegría inmensa poder representar a nuestro colegio y, sobre todo, a Jujuy”, señaló.

El estudiante también asumió uno de los roles de conducción. No era una experiencia completamente nueva para él, ya que habitualmente participa como maestro de ceremonia en diferentes actividades escolares.

Para Joaquín, alcanzar la instancia nacional ya representa un importante reconocimiento:

“Es un logro inmenso para nuestro grupo” “Es un logro inmenso para nuestro grupo”

El premio: una radio completa para la escuela

La expectativa ahora está puesta en la instancia definitiva. Según explicó Lazarte, la delegación deberá viajar para participar de las actividades finales, donde se conocerá cuál de los tres proyectos seleccionados obtendrá el primer puesto.

El premio principal tiene un valor especial para toda la comunidad educativa: una radio digital equipada y con mobiliario completo para instalar en la institución.

“Estamos muy entusiasmados porque sería brindarles a los jóvenes la oportunidad de descubrir este camino de la comunicación”, explicó el docente.

Los estudiantes también ven en ese posible premio una herramienta que podría quedar para las próximas generaciones y abrir un nuevo espacio dentro de la escuela.

“Tenemos como objetivo ganarlo porque hicimos la radio también pensando en ayudar a aquellos jóvenes que necesitan un lugar para expresarse”, contó Joaquín.

Soledad Pastorutti, entre quienes evaluaron el proyecto

El proyecto jujeño tuvo además una particularidad: Soledad Pastorutti formó parte de la evaluación de la categoría y estuvo entre quienes seleccionaron la propuesta para avanzar a la instancia final.

Para Lazarte, quedar entre los tres mejores después de competir con alrededor de 1.300 proyectos radiofónicos ya es motivo de celebración.

“Para nosotros ya es tocar la gloria”, resumió.

La experiencia, más allá del resultado final, permitió que los estudiantes conocieran de cerca el mundo de la radio, trabajaran en equipo y utilizaran la comunicación como una herramienta para mostrar la identidad cultural de Jujuy.