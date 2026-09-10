La FNE contada por uno de sus protagonistas: "La Fiesta Nacional de los Estudiantes es única"

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) tiene una historia atravesada por generaciones de jóvenes, carroceros, familias y docentes. Entre quienes formaron parte de sus primeros años aparece Roberto González, más conocido como “Foco”, integrante de la primera comisión estudiantil de la FNE en 1972.

A más de cinco décadas de aquella experiencia, González sigue mirando cada edición con la misma fascinación. “La verdad que para mí la Fiesta es increíble. El trabajo que han hecho en forma sistemática, comisión tras comisión hasta el día de hoy, es fabuloso”, recordó.

En aquellos años, la estructura era mucho más pequeña que la actual. “Nosotros, cuando empezamos con la fiesta, era una cosa bastante discreta . Era una comisión muy integrada, con varias subcomisiones, y trabajábamos a full. No pensábamos que íbamos a llegar a esto”, sostuvo.

Los estudiantes tenían un rol central en la organización , aunque siempre acompañados por adultos responsables. “Todo lo hacíamos nosotros, pero siempre con el asesoramiento e intervención de los profesores asesores, porque teníamos 17 años en esa época”, explicó González.

La comisión estaba dividida en distintos roles y subcomisiones que se encargaban de las diferentes tareas. Había que organizar actividades, coordinar cuestiones logísticas y avanzar con contrataciones, siempre con el acompañamiento de los docentes.

Para “Foco”, aquel grupo tenía mucho de entusiasmo y también de incertidumbre. “Fue un trabajo, sobre todo, un poco de soñadores, porque no teníamos idea”, recordó. Uno de los cambios más importantes ocurrió justamente en 1972, cuando por primera vez el desfile de carrozas se realizó sobre la avenida Córdoba.

Hasta 1971, el recorrido se hacía alrededor de la Plaza Belgrano. El traslado obligó a organizar una nueva logística, preparar tribunas y ordenar el tránsito de las carrozas. “La avenida estaba repleta de gente”, recordó González sobre aquella primera experiencia.

Carrocero y ganador del primer premio

Además de integrar la comisión estudiantil, González también fue carrocero. Representaba a Los Loros Comercial y en aquel 1972 su colegio logró quedarse con el primer premio. Según recordó, por entonces participaban aproximadamente 14 carrozas, una escala mucho menor a la que alcanzaría posteriormente la fiesta.

La construcción también era completamente diferente.

“Hacíamos el chasis, soldábamos todos los hierros, después poníamos alambre tejido y, sobre ese alambre, florcitas hechas con papel y alambre, una por una”, relató. Ese trabajo artesanal demandaba muchas horas y una enorme participación de los estudiantes. Por eso, cuando observa las técnicas actuales, González reconoce que la evolución fue enorme.

La FNE contada por uno de sus protagonistas

“Cada año veo algo nuevo que me deja con la boca abierta. Las cosas que hacen, la creatividad que tienen, la forma en que se organizan”, destacó. Y sintetizó su admiración por las nuevas generaciones con una frase: “Me gasto las manos aplaudiendo”.

El recuerdo de la carroza de la Escuela Normal

Entre los recuerdos más fuertes aparece un episodio ocurrido en 1971, durante el último desfile alrededor de Plaza Belgrano. Según relató González, la carroza de la Escuela Normal sufrió un incendio y quedó prácticamente reducida a su estructura.

“Desfiló con el chasis pelado. Le pusieron una rama, un pedazo de un árbol. Fue una cosa tristísima, pero la gente lo reconoció, aplaudieron y todo”, recordó. También señaló que inicialmente se había proyectado que 1971 fuera el año de la primera Fiesta Nacional, pero cuestiones administrativas impidieron concretarlo. Finalmente, la primera edición con ese carácter llegó en 1972.

Una historia que sigue uniendo a sus protagonistas

El paso del tiempo no rompió el vínculo entre quienes integraron aquella primera comisión estudiantil. “La mayor parte seguimos en contacto permanente. Es un grupo que subsiste”, afirmó González, aunque recordó que algunos de sus compañeros ya fallecieron. Incluso mantiene contacto con Graciela Pereira, quien fue la reina de su colegio aquel año. “Seguimos juntándonos y seguimos mensajeando”, contó.

Más de 50 años después, “Foco” continúa acercándose a los desfiles y exposiciones de carrozas. Dice que prácticamente no se perdió ninguno y que todavía disfruta detenerse a mirar detalles, conversar con los chicos y observar cómo cambia la fiesta. Para él, ese vínculo que se genera desde la infancia explica buena parte de la identidad que la FNE tiene en Jujuy.

“Cuando uno desde chico la ve, va a los desfiles, después mirotea en el canchón, después se involucra. Es toda una historia única”, resumió. Y dejó una definición que atraviesa toda su memoria: “Para mí es una cosa única, no tiene equiparación con nada. Somos únicos en ese sentido”.