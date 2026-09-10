jueves 10 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2026 - 08:32
Jujuy.

Ruta 34: un auto se incendió por completo y el conductor logró escapar a tiempo

Un auto se incendió sobre la Ruta 34, cerca de Pampa Blanca. El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso. Bomberos sofocó las llamas.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Auto incendiado en ruta 34

Auto incendiado en ruta 34

Un auto se incendió sobre la Ruta 34, en cercanías de Pampa Blanca. El conductor logró detener el vehículo y salir antes de que las llamas avanzaran. No sufrió heridas.

Lee además
el secretario de comunicacion, alberto siufi, sobre la ruta 34: empezaron las obras tal cual se habia anticipado video
Jujuy.

El secretario de Comunicación, Alberto Siufi, sobre la Ruta 34: "Empezaron las obras tal cual se había anticipado"
Peregrinos s Salta por R 34 ( foto de archivo) 
Jujuy.

RN 34: recomiendan circular con máxima precaución por la presencia de peregrinos

Un hombre oriundo de Pampa Blanca logró salir a tiempo de su vehículo luego de que el automóvil comenzara a incendiarse mientras circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de una chatarrera y en cercanías de esa localidad.

De acuerdo con la información disponible, el episodio ocurrió durante la noche del miércoles y habría comenzado a partir de un desperfecto técnico en el rodado.

Auto incendiado en ruta 34

Auto incendiado en ruta 34

El conductor logró salir antes de que avanzaran las llamas

Al advertir el inconveniente, el hombre consiguió orillar el automóvil y descender rápidamente. Minutos después, el fuego avanzó sobre gran parte del vehículo.

Gracias a su reacción, el conductor no sufrió heridas y pudo mantenerse alejado del rodado mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

Bomberos trabajaron para controlar el incendio

Personal de Bomberos intervino en el lugar y logró sofocar las llamas. Asimismo, efectivos del SAME constataron el estado del conductor y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

La Policía también permaneció en el sector realizando las actuaciones y pericias correspondientes para establecer con precisión qué originó el incendio.

El hecho generó movimiento de los equipos de emergencia sobre la Ruta 34, aunque no se reportaron otras personas heridas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El secretario de Comunicación, Alberto Siufi, sobre la Ruta 34: "Empezaron las obras tal cual se había anticipado"

RN 34: recomiendan circular con máxima precaución por la presencia de peregrinos

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Dónde vacunar gratis contra la rabia en Jujuy y qué hacer ante una mordedura

Lo que se lee ahora
salud mental en jujuy: cuales son las senales de alerta y como acompanar a una persona en crisis video
Prevención.

Salud mental en Jujuy: cuáles son las señales de alerta y cómo acompañar a una persona en crisis

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca
NOA.

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió el NOA: se sintió en Salta, Tucumán y Catamarca

Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo
Mundo.

Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo

COVID-19 / imagen creada con IA. video
Salud.

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: especialista explicó qué pasa en Jujuy

Franco Mignacco, presidente del directorio de Endeavor NOA. video
Jujuy.

Este jueves comienza la Experiencia Endeavor NOA 2026: "Jujuy se transformó en el corazón del emprendedurismo"

Siempre recuerdo a los jujeños: el testimonio de la reina latinoamericana de los estudiantes de 1984 video
FNE.

"Siempre recuerdo a los jujeños": el testimonio de la reina latinoamericana de los estudiantes de 1984

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel