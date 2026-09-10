Ruta 34: un auto se incendió por completo y el conductor logró escapar a tiempo

Un auto se incendió sobre la Ruta 34 , en cercanías de Pampa Blanca. El conductor logró detener el vehículo y salir antes de que las llamas avanzaran. No sufrió heridas.

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Un hombre oriundo de Pampa Blanca logró salir a tiempo de su vehículo luego de que el automóvil comenzara a incendiarse mientras circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de una chatarrera y en cercanías de esa localidad.

De acuerdo con la información disponible, el episodio ocurrió durante la noche del miércoles y habría comenzado a partir de un desperfecto técnico en el rodado.

Al advertir el inconveniente, el hombre consiguió orillar el automóvil y descender rápidamente. Minutos después, el fuego avanzó sobre gran parte del vehículo.

Gracias a su reacción, el conductor no sufrió heridas y pudo mantenerse alejado del rodado mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

Bomberos trabajaron para controlar el incendio

Personal de Bomberos intervino en el lugar y logró sofocar las llamas. Asimismo, efectivos del SAME constataron el estado del conductor y confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

La Policía también permaneció en el sector realizando las actuaciones y pericias correspondientes para establecer con precisión qué originó el incendio.

El hecho generó movimiento de los equipos de emergencia sobre la Ruta 34, aunque no se reportaron otras personas heridas.