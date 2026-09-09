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9 de septiembre de 2026 - 15:26
Mundo.

Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo

La ONU respaldó el uso de la proyección “Tierra Igual”, que corrige las distorsiones del mapa Mercator y representa con mayor precisión a África

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo

Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para impulsar un cambio histórico en la forma de representar el planeta. La propuesta, denominada “Corregir el mapa”, promueve reemplazar progresivamente la tradicional proyección Mercator por el modelo “Tierra Igual”, que respeta mejor las dimensiones reales de los continentes.

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La iniciativa obtuvo el respaldo de 164 países, entre ellos Francia y Reino Unido. Estados Unidos fue el único país que votó en contra y se registraron seis abstenciones.

Aunque la resolución no es vinculante, podría impulsar cambios graduales en los mapas utilizados por organismos, instituciones educativas y otras entidades alrededor del mundo.

Por qué África aparece más pequeña de lo que realmente es

La proyección Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator con un objetivo principalmente vinculado a la navegación.

El problema aparece al intentar representar una superficie esférica sobre un plano: las dimensiones se distorsionan. Los territorios ubicados cerca de los polos aparecen considerablemente más grandes, mientras que aquellos próximos al ecuador parecen más pequeños.

Uno de los ejemplos más utilizados para explicar esta diferencia es la comparación entre África y Groenlandia. En los mapas Mercator pueden parecer similares en tamaño, aunque en la realidad África es aproximadamente 14 veces más grande.

Esta distorsión también modifica la percepción de otros territorios y fue cuestionada durante años por especialistas y organizaciones que reclaman una representación más proporcional del planeta.

El nuevo mapa “Tierra Igual”

La alternativa que recibió respaldo es la proyección Equal Earth, conocida como “Tierra Igual”, desarrollada en 2018.

A diferencia de Mercator, este sistema busca conservar las proporciones relativas de las superficies, lo que permite que los continentes aparezcan representados de una manera mucho más cercana a sus verdaderas dimensiones.

La proyección ya había sido adoptada por los 54 Estados miembros de la Unión Africana, que impulsaron una campaña internacional para modificar la forma tradicional en la que aparece representado el continente.

Una campaña encabezada por África

La propuesta “Corregir el mapa” fue patrocinada por Togo y respaldada por el bloque africano.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa sostiene que la cartografía no es solamente una herramienta geográfica, sino que también influye en la manera en que las sociedades perciben el peso, la importancia y la dimensión de diferentes regiones del mundo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, sostuvo que la decisión representa mucho más que un cambio técnico y la vinculó con conceptos de justicia, dignidad e igualdad.

¿Desaparecerá el mapa Mercator?

La decisión no implica que todos los mapas Mercator vayan a desaparecer inmediatamente.

Al tratarse de una resolución no vinculante, la incorporación del nuevo modelo dependerá de cada institución. Sin embargo, el respaldo internacional puede acelerar su utilización en organismos públicos, establecimientos educativos y representaciones oficiales.

El cambio abre además un debate sobre algo que durante siglos pareció inalterable: el mapamundi que conocemos no refleja exactamente el tamaño real de los continentes.

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