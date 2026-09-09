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9 de septiembre de 2026 - 07:16
Policiales.

Crimen de Miguel Coria: la causa por el asesinato del jujeño va a juicio oral

El único imputado continuará detenido. La Fiscalía formalizó la acusación y la causa por el crimen de Miguel Coria irá a juicio oral.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Miguel Coria, jujeño asesinado en Bolivia

Miguel Coria, jujeño asesinado en Bolivia

La Justicia de Bolivia dio por concluida la etapa de investigación penal preparatoria por el crimen de Miguel Ángel Coria, el jujeño de 37 años que fue asesinado el pasado 25 de abril de 2026 en la ciudad de Tarija, en Bolivia. De esta forma, la causa se encuentra lista para avanzar hacia el juicio oral, restando únicamente que el tribunal interviniente fije la fecha para el inicio del debate.

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En ese marco, el juez de la causa resolvió extender la prisión preventiva por cuatro meses para el único imputado. De esta manera, el acusado continuará alojado en el penal de Morros Blancos para garantizar su sujeción al proceso y evitar riesgos de fuga antes de que comiencen las audiencias en el vecino país.

Acusación agravada contra el único imputado

El Ministerio Público de Bolivia confirmó la acusación formal contra el único imputado bajo la tipificación de asesinato agravado por motivos fútiles y bajos, alevosía y ensañamiento, delitos que según el Código Penal boliviano prevén una pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

La familia de la víctima y colectivos civiles continúan denunciando el hecho como un cruento crimen de odio motivado por la homofobia.

El asesinato de Miguel Coria en Tarija

Miguel Coria tenía 37 años, era oriundo de Jujuy y residía en Bolivia. Murió tras recibir una feroz golpiza en plena vía pública, en el centro de Tarija.

Por el hecho, un sospechoso permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación. El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 25 de abril en el barrio La Pampa, en la intersección de las calles Domingo Paz y O’Connor.

Vecinos alertaron a la Policía luego de advertir una discusión entre dos hombres que escaló rápidamente. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida sobre la calle y sin signos vitales. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona.

De la discusión a la golpiza fatal

Según los primeros testimonios, la situación comenzó con un cruce verbal que derivó en una agresión directa. En ese contexto, el acusado reaccionó con extrema violencia.

Testigos señalaron que el hombre atacó a la víctima con golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza. La intensidad de la golpiza dejó al jujeño inconsciente y provocó su muerte en el lugar. Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar de la escena, pero vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en cercanías de la plaza del estadio IV Centenario.

Minutos después, personal policial llegó al sector y concretó la aprehensión del acusado, quien fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

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