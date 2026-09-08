Este miércoles habrá restricción total de tránsito en una avenida de Ciudad de Nieva

Avenida Libertad, Ciudad de Nieva.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que desde este miércoles 9 de septiembre comenzará a regir una restricción total del tránsito y del estacionamiento vehicular en avenida Libertad, en barrio Ciudad de Nieva, debido a la ejecución de obras de alcantarillado.

La medida alcanzará específicamente al tramo comprendido entre Macedonio Graz e Iriarte y tendrá una duración estimada de 15 días, aunque el plazo estará sujeto al avance de los trabajos que se realizarán en el sector.

Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos municipal, indicaron que durante ese período no estará habilitada la circulación de vehículos particulares por el tramo afectado.

Cómo será el desvío de los colectivos en Ciudad de Nieva Las obras también obligarán a modificar temporalmente el recorrido de las unidades del transporte urbano de pasajeros que habitualmente circulan por avenida Libertad.

Mientras se mantenga la restricción, los colectivos deberán transitar por Carrillo, Coronel Arias, Iriarte y avenida Libertad, para luego incorporarse nuevamente a sus recorridos habituales. La modificación estará vigente durante el tiempo que duren los trabajos de alcantarillado y afectará únicamente a las líneas que utilizan normalmente ese sector de Ciudad de Nieva. Piden circular con precaución Desde el municipio solicitaron a conductores y vecinos prestar especial atención a la señalización instalada en la zona y respetar las indicaciones del personal que se encontrará trabajando en el lugar.

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