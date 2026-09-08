Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lautaro y Dibu Martínez son los argentinos nominados

Este martes, France Football dio a conocer la lista de nominados al Balón de Oro 2026 y a las demás distinciones, cuyos respectivos ganadores serán anunciados el 26 de octubre durante la ceremonia que tendrá lugar en The London Palladium, en Londres, Inglaterra.

Fútbol. Balón de oro: quiénes son los favoritos a quedarse con el premio y a qué hora es la gala

Después de ser uno de los grandes protagonistas del último Mundial, Lionel Messi volvió a ser nominado al premio de mejor jugador para el Balón de Oro 2026.

El astro rosarino, que fue figura de la Copa del Mundo con la selección argentina y anotó ocho goles en el camino del equipo de Lionel Scaloni a la final del torneo ante España, es el máximo ganador en la historia tras conquistar el premio en ocho ocasiones a lo largo de 16 nominaciones.

El delantero argentino recibió su primera candidatura en 2006, cuando tenía 19 años y militaba en el FC Barcelona. Desde aquel primer reconocimiento, el atacante sostuvo un registro regular que incluyó ocho trofeos y catorce podios, una cifra sin precedentes en la votación que organiza anualmente la revista francesa France Football.

Lionel Messi.

Emiliano “Dibu” Martínez, referente de la selección argentina y reciente incorporación del Chelsea, fue incluido entre los futbolistas que competirán por el Trofeo Lev Yashin, reconocimiento que distingue al mejor arquero.

La organización del Balón de Oro publicó el listado completo de nominaciones para las distintas categorías. La primera nómina en hacerse pública fue la correspondiente a los cinco equipos que competirán por el premio al mejor club femenino del año.

Entre las instituciones seleccionadas aparecen Barcelona de España, campeón de la Liga de Campeones, La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España; Bayern Munich de Alemania, ganador de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania; América de México, que conquistó la Copa de Campeones de la CONCACAF y el Campeonato Clausura; Lyon de Francia, vencedor del campeonato francés, la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia; y Manchester City de Inglaterra, que obtuvo la WSL y la FA Cup.

A continuación se conocieron las nominaciones correspondientes a los clubes masculinos que competirán por el reconocimiento al mejor equipo del año. Los cinco seleccionados fueron Arsenal de Inglaterra, campeón de la Premier League; Bayern Munich de Alemania, que obtuvo la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania; Bodo/Glimt de Noruega, ganador de la Copa de Noruega; Flamengo de Brasil, vencedor de la Copa Libertadores, la Serie A de Brasil y el Campeonato Carioca; y Paris Saint Germain de Francia, que conquistó la Champions League, la Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

Entre las candidaturas al premio para los mejores técnicos de equipos femeninos se encuentran Jonathan Giráldez, del Olympique Lyon, quien conquistó el Campeonato de Francia, la Copa de Francia y la Copa de la Liga francesa; Andrée Jeglertz, del Manchester City, ganador de la WSL y la FA Cup; Nils Nielsen, de la Selección de Japón, campeón de la Copa Asiática; Pere Romeu, del Barcelona, vencedor de la Liga de Campeones, La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España; y Elena Sadiku, del BK Häcken, que consiguió la Copa de Europa y el Campeonato de Suecia.

Después se conocieron los nombres que competirán por el reconocimiento al mejor entrenador de un equipo masculino. La lista quedó integrada por Mikel Arteta, del Arsenal de Inglaterra, campeón de la Premier League; Luis de la Fuente, de la Selección de España, ganador de la Copa del Mundo; Unai Emery, del Aston Villa, vencedor de la Europa League; Vincent Kompany, del Bayern Munich, quien obtuvo la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania; y Luis Enrique, del PSG, que conquistó la Champions League, la Copa Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

En la categoría del Trofeo Lev Yashin, destinada a reconocer el desempeño de los arqueros, se conocieron inicialmente los nombres de las cinco mujeres nominadas. La lista está encabezada por la alemana Ann-Katrin Berger, del Gotham FC, campeona de la NWSL y de la Copa Desafío de la NWSL; la española Cata Coll, del Barcelona, quien obtuvo la Liga de Naciones, la Champions League, la Liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España; la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea, ganadora de la Copa de la Liga; la brasileña Lorena, del Kansas City Current, que conquistó el NWSL Shield; y la japonesa Ayaka Yamashita, del Manchester City, vencedora de la Copa Asiática, la WSL y la FA Cup.

(Imagen de archivo) - Balón de Oro

La nómina masculina que competirá por el Trofeo Lev Yashin quedó conformada por once arqueros. Entre los seleccionados se encuentran el marroquí Yassine Bounou, del Al-Hilal; el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid; el suizo Gregor Kovel, del Borussia Dortmund; el español Joan García, del Barcelona; el senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli; el argentino Emiliano Martínez, del Aston Villa, actualmente en el Chelsea; nuevamente el senegalés Édouard Mendy, del Al Ahli; el español David Raya, del Arsenal; el caboverdiano Vozinha, del GD Chaves, actualmente en Colo Colo; el español Unai Simón, del Athletic Bilbao; y el ruso Matvey Safonov, del Paris Saint Germain.

Para definir quiénes se quedan con el Balón de Oro, France Football establece un cuerpo de votantes integrado por 100 periodistas para la rama masculina y 50 para la femenina.

Los encargados de emitir los votos pertenecen a países que ocupan los primeros lugares del ranking FIFA. Cada integrante debe elaborar una selección de diez futbolistas, a quienes les otorga una determinada cantidad de unidades según el puesto que ocupen en su lista. Al finalizar el recuento, el jugador o la jugadora que obtiene el mayor puntaje acumulado es quien se lleva el Balón de Oro.

La ceremonia correspondiente a la 70.ª edición tendrá un carácter especial, ya que será la primera vez que el evento se realice fuera del territorio francés. En esta ocasión, además, está previsto un reconocimiento a Stanley Matthews, el futbolista inglés que obtuvo el galardón en la primera edición de la historia.

A su vez, esta edición incorporará una modificación relevante en los criterios de elegibilidad: ya no será necesario jugar en Europa para poder ser considerado entre los candidatos a conquistar el premio.

Para establecer las nominaciones se toman en cuenta tres criterios principales, ordenados según su importancia. En primer lugar, se considera el desempeño individual de cada futbolista y su capacidad para marcar diferencias mediante actuaciones decisivas.

En segundo término, se analiza el aporte al funcionamiento colectivo y los títulos conquistados durante la temporada. Por último, también tienen peso la calidad técnica, la elegancia y el comportamiento basado en el juego limpio dentro del campo.

La evaluación abarcará el período comprendido entre agosto y julio, siguiendo el desarrollo de una temporada deportiva y no el calendario anual. Además, las actuaciones durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrán una relevancia especial al momento de definir las nominaciones.

A partir de la desvinculación de la FIFA en 2016, el listado de vencedores quedó encabezado por Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el premio en 2016 y 2017; Luka Modric, en 2018; Lionel Messi, en 2019, 2021 y 2024; Karim Benzema, en 2022; el mencionado Rodri, en 2024; y Ousmane Dembélé, en 2025.

Desde que se entregó por primera vez en 1956, el Balón de Oro fue adquiriendo un lugar central hasta convertirse en la distinción individual más prestigiosa del fútbol a nivel internacional. El futbolista que más veces recibió el reconocimiento es Lionel Messi, con un total de ocho conquistas, obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Además de sus ocho Balones de Oro, el argentino acumula cinco segundos puestos y un tercer lugar en la votación. Por detrás aparece Cristiano Ronaldo, quien consiguió quedarse con el máximo reconocimiento individual en cinco oportunidades: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Más atrás, con tres galardones cada uno, figuran Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes comparten el tercer lugar entre los máximos ganadores históricos.

LOS NOMINADOS AL TROFEO LEV YASHIN

Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kovel (Borussia Dortmund), Joan García (Barcelona), Édouard Mendy (Al-Ahli), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), David Raya (Arsenal), Vozinha (GD Chaves/Colo Colo), Unai Simón (Athletic Bilbao) y Matvey Safonov (Paris Saint Germain).

LAS NOMINADAS A MEJOR PORTERA DEL AÑO:

Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

LOS NOMINADOS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO

Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany del Bayern Munich (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania) y Luis Enrique (Paris Saint Germain).

LOS NOMINADAS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO EN EL FÚTBOL FEMENINO

Jonathan Giráldez (Olympique Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (Celtic y BK Häcken).

LOS EQUIPOS MASCULINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

Arsenal (Inglaterra), Bayern Munich (Alemania), Bodø/Glimt (Noruega), Flamengo (Brasil) y Paris Saint Germain (Francia)

LOS EQUIPOS FEMENINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania), Club América (México), Manchester City (Inglaterra) y Olympique Lyon(Francia)