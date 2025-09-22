Balón de oro: quiénes son los favoritos a quedarse con el premio y a qué hora es la gala

El Balón de Oro se entregará este lunes en el Teatro du Châtelet de París.

La espera terminó y el Balón de Oro 2024/25 tendrá dueño : el premio al mejor futbolista del mundo en la temporada actual . Los grandes candidatos para alzarse con la distinción son Ousmane Dembelé del PSG y Lamine Yamal del Barcelona . La ceremonia se celebrará este lunes en el Teatro du Châtelet de París , a partir de las 16, con cobertura de ESPN .

Entre los futbolistas argentinos que aparecen como aspirantes se destacan Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) , quienes atraviesan un excelente momento , aunque sus posibilidades de quedarse con el premio son limitadas. Quedó fuera de la contienda Enzo Fernández , pese a su notable temporada en Chelsea y al título obtenido en el Mundial de Clubes .

Dembelé llega a la definición tras ser reconocido como el mejor jugador de la Champions League y el más destacado de su liga , en una campaña en la que conquistó todos los títulos posibles . Por su parte, Lamine Yamal , considerado la nueva joya del fútbol mundial , es comparado con Lionel Messi por su talento y proyección .

Un escalón por debajo de los principales favoritos se encuentran futbolistas que tuvieron un desempeño destacado durante la temporada, aunque con menos probabilidades de quedarse con el Balón de Oro. Entre ellos aparece Cole Palmer, estrella del Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes. También sobresalen Mohamed Salah, máximo goleador extranjero de la Premier League y figura del Liverpool campeón, quienes podrían dar la sorpresa.

Más atrás en la lista de méritos figuran otros nombres de gran peso: Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Vitinha (PSG) y Raphinha (Barcelona).

En tanto, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue incluido entre los nominados al Trofeo Yashin, que distingue al mejor guardameta del mundo en la última temporada. El portero buscará su tercer galardón consecutivo tras imponerse en 2023 y 2024, aunque sus probabilidades se consideran reducidas.

El favorito para quedarse con la estatuilla es el italiano Gianluigi Donnarumma, quien se coronó campeón de la Champions League con el PSG y recientemente se convirtió en nuevo refuerzo del Manchester City dirigido por Pep Guardiola.

Balón de oro: todas las categorías

La edición número 69° del galardón contará con tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

• El Balón de Oro masculino (al mejor jugador de la temporada 2024/25)

• El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin masculino (al mejor arquero de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin femenino (a la mejor arquera de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo al Club del Año masculino

• El Trofeo al Club del Año femenino

• El Premio Sócrates al compromiso social y humanitario

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro

El Balón de Oro, considerado el premio individual más importante del fútbol, se define mediante un sistema de votación que recopila la opinión de especialistas a nivel global. En la actualidad, la decisión está en manos de un grupo reducido de periodistas deportivos. Estos profesionales, seleccionados de acuerdo con los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA, son quienes evalúan detenidamente a los jugadores nominados.

Para emitir su voto, los expertos toman en cuenta tres aspectos clave: el desempeño individual de cada futbolista durante la temporada, los títulos y logros colectivos obtenidos tanto con su equipo como con la selección, y, finalmente, el respeto al juego limpio o fair play en la cancha.

Cada periodista seleccionado elige a sus cinco futbolistas preferidos, asignando puntos de manera decreciente: 6 para el primero, 4 para el segundo y así sucesivamente hasta completar su lista. Al finalizar el conteo, el jugador que acumula la mayor cantidad de puntos se corona con el prestigioso trofeo dorado.

Este método, perfeccionado a lo largo de los años, busca que el Balón de Oro refleje de manera justa el rendimiento durante la temporada, reconociendo tanto la excelencia individual como los logros colectivos, basándose en el criterio de expertos que analizan el fútbol desde una perspectiva profesional y global.

Balón de Oro 2025: cuándo y dónde será la entrega

La revista France Football hará entrega del Balón de Oro en la ceremonia programada para el lunes 22 de septiembre de 2025, que se desarrollará en el Teatro du Châtelet, en pleno corazón de París, Francia.