Definieron cómo se jugará la Fecha 8 de la Liga Jujeña: horarios y cruces

Sigue avanzando el Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña, y luego de la reunión del Consejo Directivo, establecieron cómo se disputará la Fecha 8, siendo San Francisco el único equipo libre.
Cómo se juega la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña
Jueves 10 de septiembre
Atlético Palpalá vs Talleres
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Los Perales vs Zapla
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
La Viña vs Palermo
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Luján vs Gimnasia
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Viernes 11 de septiembre
Comercio vs Alberdi
Jesús “Gringo” Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Gorriti vs Malvinas
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Lavalle vs Universitarios
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Nieva vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Sábado 12 de septiembre
El Cruce vs Belgrano
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
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