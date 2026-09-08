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8 de septiembre de 2026 - 07:32
Deportes.

Definieron cómo se jugará la Fecha 8 de la Liga Jujeña: horarios y cruces

La Liga Jujeña confirmó cómo se disputará la Fecha 8 del Torneo Clausura. San Francisco quedará libre esta jornada.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol

Sigue avanzando el Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña, y luego de la reunión del Consejo Directivo, establecieron cómo se disputará la Fecha 8, siendo San Francisco el único equipo libre.

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Cómo se juega la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

Jueves 10 de septiembre

Atlético Palpalá vs Talleres
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Los Perales vs Zapla
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

La Viña vs Palermo
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Luján vs Gimnasia
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Viernes 11 de septiembre

Comercio vs Alberdi
Jesús “Gringo” Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gorriti vs Malvinas
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Lavalle vs Universitarios
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Nieva vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Sábado 12 de septiembre

El Cruce vs Belgrano
 La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

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