Definieron cómo se jugará la Fecha 8 de la Liga Jujeña: horarios y cruces

Sigue avanzando el Torneo Clausura 2026 de la Liga Jujeña, y luego de la reunión del Consejo Directivo, establecieron cómo se disputará la Fecha 8, siendo San Francisco el único equipo libre.

Cómo se juega la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña Jueves 10 de septiembre Atlético Palpalá vs Talleres

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Los Perales vs Zapla

Fortín Gaucho

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

La Viña vs Palermo

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Luján vs Gimnasia

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00 Viernes 11 de septiembre Comercio vs Alberdi

Jesús “Gringo” Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Gorriti vs Malvinas

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Lavalle vs Universitarios

Líbero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Nieva vs Cuyaya

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Sábado 12 de septiembre El Cruce vs Belgrano

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

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