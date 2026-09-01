Con el clásico Cuyaya vs Lavalle, así se juega la fecha de la Liga Jujeña

Foto de archivo

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura “Gringo” Flores, donde se disputará el clásico entre Cuyaya vs Lavalle. El único equipo que quedará libre será Nieva.

Cuándo se juega el clásico entre Cuyaya y Lavalle Según la programación de la Fecha 7, el clásico de San Salvador de Jujuy entre el Club Lavalle y Cuyaya, se disputará el domingo 6 de septiembre.

En principio el encuentro femenino se jugará en La Tablada desde las 10 horas. En tanto, el masculino lo hará desde las 18:30 en el mismo estadio.

Lavalle vs Cuyaya - Foto de archivo Cómo se juega la séptima fecha de la Liga Jujeña Jueves 3 de septiembre Universitarios vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Malvinas vs Luján

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Talleres vs San Francisco

Plinio Zabala

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00 Viernes 4 de septiembre Gorriti vs La Viña

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Gimnasia vs Comercio

Papel Noa

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Zapla vs Atlético Palpalá

Emilio Fabrizzi

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Liga Jujeña de Fútbol (foto de archivo). Belgrano vs Palermo

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Alberdi vs El Cruce

Líbero Bravo

Femenino suspendido

Masculino a las 16:00

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