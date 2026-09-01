Con el clásico Cuyaya vs Lavalle, así se juega la fecha de la Liga Jujeña

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura “Gringo” Flores, donde se disputará el clásico entre Cuyaya vs Lavalle. El único equipo que quedará libre será Nieva.
Cuándo se juega el clásico entre Cuyaya y Lavalle
Según la programación de la Fecha 7, el clásico de San Salvador de Jujuy entre el Club Lavalle y Cuyaya, se disputará el domingo 6 de septiembre.
En principio el encuentro femenino se jugará en La Tablada desde las 10 horas. En tanto, el masculino lo hará desde las 18:30 en el mismo estadio.
Lavalle vs Cuyaya - Foto de archivo
Cómo se juega la séptima fecha de la Liga Jujeña
Jueves 3 de septiembre
Universitarios vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Malvinas vs Luján
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Talleres vs San Francisco
Plinio Zabala
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Viernes 4 de septiembre
Gorriti vs La Viña
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Gimnasia vs Comercio
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Zapla vs Atlético Palpalá
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Liga Jujeña de Fútbol (foto de archivo).
Belgrano vs Palermo
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Alberdi vs El Cruce
Líbero Bravo
Femenino suspendido
Masculino a las 16:00
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