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1 de septiembre de 2026 - 10:02
Deportes.

Con el clásico Cuyaya vs Lavalle, así se juega la fecha de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña confirmó cómo se jugará la séptima fecha del Torneo Clausura con el clásico entre Cuyaya vs Lavalle.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto de archivo

Foto de archivo

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer la programación de la séptima fecha del Torneo Clausura “Gringo” Flores, donde se disputará el clásico entre Cuyaya vs Lavalle. El único equipo que quedará libre será Nieva.

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Cuándo se juega el clásico entre Cuyaya y Lavalle

Según la programación de la Fecha 7, el clásico de San Salvador de Jujuy entre el Club Lavalle y Cuyaya, se disputará el domingo 6 de septiembre.

En principio el encuentro femenino se jugará en La Tablada desde las 10 horas. En tanto, el masculino lo hará desde las 18:30 en el mismo estadio.

Lavalle vs Cuyaya - Foto de archivo

Lavalle vs Cuyaya - Foto de archivo

Cómo se juega la séptima fecha de la Liga Jujeña

Jueves 3 de septiembre

Universitarios vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Malvinas vs Luján
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Talleres vs San Francisco
Plinio Zabala
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Viernes 4 de septiembre

Gorriti vs La Viña
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gimnasia vs Comercio
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Zapla vs Atlético Palpalá
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Liga Jujeña de Fútbol (foto de archivo).

Liga Jujeña de Fútbol (foto de archivo).

Belgrano vs Palermo
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Alberdi vs El Cruce
Líbero Bravo
Femenino suspendido
Masculino a las 16:00

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