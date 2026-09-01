Lionel Messi se va y empieza la renovación: los 55 nombres que asoman para el Mundial 2030

El día después de Messi: la lista de futbolistas que asoman como la renovación.

La Selección argentina atraviesa un momento de cambios y deberá iniciar una nueva etapa. A sus 39 años, Lionel Messi , capitán y principal referente del equipo , confirmó su retiro de la Albiceleste . A esto se suma la incertidumbre en torno al futuro de Lionel Scaloni , quien dejó abierta la posibilidad de no continuar como entrenador después de 2027.

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Por su parte, Nicolás Otamendi , otro de los históricos del plantel, también decidió cerrar su ciclo con el combinado nacional.

Leandro Paredes recibió una suspensión de diez partidos a raíz de los incidentes ocurridos en la final frente a España, mientras que Nahuel Molina fue sancionado con siete fechas . Con este panorama, en el predio de Ezeiza comienza a tomar fuerza una nueva etapa para la Selección, marcada por la renovación del plantel.

De todos modos, hay una base que viene creciendo desde las selecciones juveniles dirigidas por Diego Placente , además de futbolistas que, por su edad, estarán en condiciones de disputar otra Copa del Mundo. También aparecen otros jugadores que quedaron afuera a último momento y que podrían recibir nuevas oportunidades durante los próximos cuatro años.

Por eso, cobra relevancia la siguiente lista, integrada por 55 nombres —cinco por cada posición—, que podrían adquirir protagonismo en la Selección en el corto, mediano y largo plazo.

Para elaborar esta nómina, se decidió dejar fuera a los futbolistas que para 2030 tengan 34 años o más, aunque, por supuesto, su rendimiento podría permitirles igualmente aspirar a integrar la lista definitiva.

La excepción estuvo en los arqueros Emiliano Martínez (37 años), Juan Musso (36) y Agustín Rossi (34). Por este criterio, no fueron incluidos en el artículo otros mundialistas como Gerónimo Rulli (38), Nicolás Tagliafico (37), Leandro Paredes (35), Rodrigo De Paul (36) y Giovani Lo Celso (34).

Existe un amplio grupo de futbolistas que integraron la lista preliminar de la Selección para el Mundial 2026 y que aparecen como posibles alternativas para los próximos años.

Dentro de ese grupo se encuentran los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán; los defensores Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi —quien quedó afuera a último momento por una lesión—, Zaid Romero y Gabriel Rojas; los mediocampistas Máximo Perrone, Alan Varela, Equi Fernández y Milton Delgado; y los delanteros Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro.

También hay que considerar a varios jóvenes de las selecciones Sub 20 y Sub 17 que no fueron incluidos en esta nómina debido a la cantidad de nombres, aunque podrían aparecer sin demasiadas sorpresas en próximas convocatorias.

Entre ellos se encuentran Tobías Ramírez (River), Tomás Pérez (Porto), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Juan Cruz Meza (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Maher Carrizo (Ajax) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), entre otros.

A su vez, el departamento de Selecciones Nacionales mantiene un seguimiento de jóvenes talentos con nacionalidad argentina que desarrollan sus carreras en el exterior. Esta metodología permitió, entre otros casos, detectar a Nico Paz. Dentro de esa búsqueda también aparece el español Carlos Diez, una de las promesas del Real Madrid.

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La camada de jugadores proyectados para el Mundial 2030:

*El número entre paréntesis es la edad que tendrán en la próxima Copa del Mundo

Arqueros

Emiliano Martínez (37)

Juan Musso (36)

Agustín Rossi (34)

Facundo Cambeses (33)

Santiago Beltrán (25)

Laterales derechos

Gonzalo Montiel (33)

Nahuel Molina (32)

Nicolás Capaldo (31)

Agustín Giay (26)

Dylan Gorosito (24)

Defensores centrales

Cristian Romero (32)

Leonardo Balerdi (31)

Nehuén Pérez (30)

Aaron Anselmino (25)

Ignacio Ovando (23)

Defensores centrales

Marcos Senesi (33)

Lisandro Martínez (32)

Zaid Romero (30)

Tomás Palacios (27)

Mariano Troilo (27)

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Laterales izquierdos

Facundo Medina (31)

Lucas Esquivel (28)

Mateo Del Blanco (26)

Román Vega (26)

Julio Soler (25)

Volante interno

Carlos Alcaraz (27)

Nicolás Paz (25)

Facundo Buonanotte (25)

Tomás Aranda (23)

Franco Mastantuono (22)

Franco Mastantuono

Mediocampistas centrales

Alexis Mac Aler (31)

Exequiel Palacios (31)

Alan Varela (29)

Máximo Perrone (27)

Milton Delgado (25)

Volante interno

Enzo Fernández (29)

Enzo Barrenechea (29)

Cristian Medina (28)

Ezequiel Fernández (27)

Valentín Barco (25)

Extremos

Emiliano Buendía (33)

Julián Álvarez (30)

Giuliano Simeone (27)

Gianluca Prestianni (24)

Claudio Echeverri (24)

Centrodelanteros

Lautaro Martínez (32)

Valentín Castellanos (31)

José Manuel López (29)

Santiago Castro (27)

Joaquín Panichelli (27)

Extremos

Nicolás González (32)

Thiago Almada (29)

Matías Soulé (27)

Alejandro Garnacho (26)

Valentín Carboni (25)

Leonel Flores (19)