“Bombazo” y una polémica burla inglesa: cómo reaccionó la prensa mundial al retiro de Messi. 

Después de 20 años, Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección Argentina. A los 39 años, el capitán decidió cerrar su ciclo con la Albiceleste luego de conquistar el Mundial 2026 frente a España.

Deportes Messi se retiró de la Selección y recibió una lluvia de mensajes de sus compañeros

El anuncio de Messi sorprendió al mundo y rápidamente llegó a las principales portadas internacionales. “Bombazo: Messi se retira de la Selección Argentina” , fue el título elegido por Marca , mientras otros medios de Europa y América se hicieron eco de la noticia.

The Sun , en tanto, se diferenció con una polémica burla al recordar su frustrado retiro de 2016: “Lionel Messi se retira de la Selección DE NUEVO como una leyenda...” . En aquella oportunidad, el argentino había anunciado su salida tras la derrota ante Chile en la final de la Copa América Centenario , pero cambió de decisión poco tiempo después.

Entre las palabras de despedida de Messi, hubo una frase que rápidamente recorrió los medios de todo el mundo: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Dentro de la AFA, la decisión de Messi no sorprendió por completo a los dirigentes. La edad del capitán y el impacto emocional provocado por la muerte de su padre eran señales de que su despedida podía estar cerca.

Ante este nuevo escenario, el presidente Claudio Tapia ya analiza alternativas de cara a los próximos compromisos de la Selección, cuya primera ventana de amistosos posterior al Mundial será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

La probable despedida a Messi dentro de la cancha

Tras el anuncio de Messi, la AFA ya piensa en cómo homenajear al capitán. La intención de la dirigencia es organizar un partido de despedida en el Monumental, aunque la última palabra la tendrá el propio futbolista. Otra alternativa que se encuentra sobre la mesa es una gira por China, mientras aún resta definir qué rivales enfrentará la Albiceleste.

Con una última muestra de cariño hacia los hinchas, Messi cerró su mensaje: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”. Ahora comienza el desafío para la Argentina: encontrar una nueva identidad y afrontar el futuro sin el jugador que marcó una época.