Los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina

Selección Argentina. Por qué Lionel Messi decidió retirarse de la Selección Argentina

Transformado en líder, capitán y emblema de la albiceleste, deja un legado impresionante que no solo muestra una gran cantidad de consagraciones de primer nivel, sino que tambièn un ejemplo de resiliencia y convicción para afrontar momentos complicados con el equipo nacional.

Además, fue el primer argentino en marcar en cuatro ediciones diferentes de la Copa del Mundo y uno de los pocos futbolistas de la historia en convertir en todas las fases de un mismo Mundial, logro conseguido en Qatar 2022.

Durante años, la falta de un gran título con la Selección fue el principal cuestionamiento a Messi. Esa discusión quedó definitivamente cerrada entre 2021 y 2022.

Sus títulos con la Selección Argentina incluyen:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Copa del Mundo Qatar 2022.

Copa América 2024.

La conquista del Mundial en Qatar representó el punto más alto de su carrera. Messi fue elegido Balón de Oro del torneo y lideró a un equipo que consiguió la tercera estrella para Argentina.

Lionel Messi

Goles, asistencias e influencia decisiva

Los números de Messi van mucho más allá de los goles. Participó directamente en cientos de acciones de gol entre anotaciones y asistencias. Su producción ofensiva lo convirtió en el centro creativo y futbolístico de la Selección durante casi veinte años.

En Eliminatorias Sudamericanas es también uno de los máximos goleadores históricos. En Copa América y en Mundiales figura entre los máximos artilleros y asistentes de todos los tiempos.

Su influencia suele medirse también por otro dato: Argentina alcanzó finales continentales y mundiales en distintas etapas de su carrera, siempre con Messi como líder futbolístico.