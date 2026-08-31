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31 de agosto de 2026 - 12:42
Deportes.

Los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi confirmó que se retira de la Selección Argentina, donde después del Mundial 2026, agigantó su carrera con números difíciles de superar.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Transformado en líder, capitán y emblema de la albiceleste, deja un legado impresionante que no solo muestra una gran cantidad de consagraciones de primer nivel, sino que tambièn un ejemplo de resiliencia y convicción para afrontar momentos complicados con el equipo nacional.

Los récords de Lionel Messi con la Selección Argentina

  • Más de 190 partidos disputados con la Selección mayor
  • Más de 110 goles oficiales e internacionales.
  • Más de 50 asistencias registradas.
  • Máximo goleador histórico de Argentina.
  • Máximo asistidor histórico de Argentina.
  • Jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste.
  • Futbolista argentino con más Copas del Mundo disputadas.
  • Récord de partidos jugados en Mundiales.

Además, fue el primer argentino en marcar en cuatro ediciones diferentes de la Copa del Mundo y uno de los pocos futbolistas de la historia en convertir en todas las fases de un mismo Mundial, logro conseguido en Qatar 2022.

Lionel Messi&nbsp;

Lionel Messi

Las consagraciones que cambiaron su legado

Durante años, la falta de un gran título con la Selección fue el principal cuestionamiento a Messi. Esa discusión quedó definitivamente cerrada entre 2021 y 2022.

Sus títulos con la Selección Argentina incluyen:

  • Copa América 2021.
  • Finalissima 2022.
  • Copa del Mundo Qatar 2022.
  • Copa América 2024.

La conquista del Mundial en Qatar representó el punto más alto de su carrera. Messi fue elegido Balón de Oro del torneo y lideró a un equipo que consiguió la tercera estrella para Argentina.

Lionel Messi

Lionel Messi

Goles, asistencias e influencia decisiva

Los números de Messi van mucho más allá de los goles. Participó directamente en cientos de acciones de gol entre anotaciones y asistencias. Su producción ofensiva lo convirtió en el centro creativo y futbolístico de la Selección durante casi veinte años.

En Eliminatorias Sudamericanas es también uno de los máximos goleadores históricos. En Copa América y en Mundiales figura entre los máximos artilleros y asistentes de todos los tiempos.

Su influencia suele medirse también por otro dato: Argentina alcanzó finales continentales y mundiales en distintas etapas de su carrera, siempre con Messi como líder futbolístico.

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