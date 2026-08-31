Cuántos partidos jugó Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi terminó su carrera en la Selección Argentina con 207 partidos disputados, una cifra que lo deja como el futbolista con más presencias en la historia de la Albiceleste. Su recorrido comenzó en agosto de 2005 y terminó el 19 de julio de 2026, en la final del Mundial frente a España.
El capitán no solo estableció el récord de partidos: también se retiró como máximo goleador histórico de Argentina, con 125 tantos.
Los 207 partidos de Messi, torneo por torneo
La carrera de Messi con la Selección Mayor se repartió entre cinco tipos de competencias. De acuerdo con el registro actualizado tras el Mundial 2026, disputó:
- 61 amistosos
- 72 partidos de Eliminatorias
- 39 encuentros de Copa América
- 34 partidos en Mundiales
- 1 Finalissima
En total: 207 partidos con la camiseta argentina.
La cifra mundialista también es significativa: Messi participó de seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Un récord muy por encima del resto
Los 207 encuentros dejaron a Messi con una amplia diferencia sobre los otros futbolistas con mayor cantidad de presencias en Argentina. El segundo lugar pertenece a Javier Mascherano, con 147 partidos, seguido por Ángel Di María con 145 y Javier Zanetti, también con registros históricos cercanos a esa cifra.
Esto significa que Messi terminó su carrera internacional con 60 partidos más que Mascherano, quien ocupa el segundo puesto del ranking.
125 goles con Argentina
Los números de Messi también muestran su peso ofensivo: convirtió 125 goles en 207 partidos, para un promedio cercano a 0,60 por encuentro.
Sus tantos se distribuyeron de esta manera:
- 54 en amistosos
- 36 en Eliminatorias
- 21 en Mundiales
- 14 en Copa América.
Además, distintos registros estadísticos le atribuyen alrededor de 68 asistencias durante su etapa en la Mayor, aunque este dato puede variar ligeramente según el criterio utilizado por cada base.
Messi jugó 34 partidos en Mundiales
Uno de los datos más destacados de su recorrido está en las Copas del Mundo.
Messi acumuló 34 encuentros mundialistas entre 2006 y 2026. En esas participaciones convirtió 21 goles.
Su último Mundial también agregó números importantes a su carrera: durante la edición 2026 disputó todos los encuentros de Argentina y terminó el torneo con 8 goles, según destacaron diferentes cuentas deportivas en redes sociales tras la final.
El registro completo de sus Mundiales fue:
- 2006
- 2010
- 2014
- 2018
- 2022
- 2026
Fue campeón en Qatar 2022 y llegó además a las finales de Brasil 2014 y del Mundial 2026.
2021 fue el año en que más jugó con Argentina
Si se observan sus partidos por temporada, 2021 fue el año en el que más veces vistió la camiseta de la Selección: 16 encuentros.
Fue además un año decisivo en su carrera porque Argentina ganó la Copa América en Brasil, el primer gran título de Messi con la Selección Mayor. En cantidad de goles, su año más productivo fue 2022, cuando anotó 18 tantos en 14 partidos y cerró la temporada levantando la Copa del Mundo en Qatar. En 2026 disputó 11 partidos y convirtió 10 goles, ocho de ellos durante el Mundial.
Del debut de 2005 al partido 207
Messi debutó con la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría, en Budapest. Aquel encuentro quedó marcado por su expulsión apenas ingresó al campo de juego.
Más de dos décadas después, su partido número 207 fue la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio. Argentina perdió 1-0 y ese encuentro terminó convirtiéndose en la última aparición de Messi con la camiseta nacional.
Los títulos de Messi con la Selección Mayor
En sus 207 partidos, Messi conquistó cuatro títulos con la Selección Mayor:
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Mundial de Qatar 2022
- Copa América 2024
A esas conquistas se suman, en categorías diferentes, el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Los números finales de Messi con Argentina
El cierre de su recorrido deja una serie de cifras que resumen más de 20 años:
207 partidos, 125 goles, 34 encuentros mundialistas, seis Copas del Mundo disputadas y cuatro títulos con la Selección Mayor.
A esto se suma otro dato central: se va siendo simultáneamente el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia de Argentina.
Lo más importante
- Messi disputó 207 partidos con la Selección Argentina.
- Marcó 125 goles.
- Jugó 34 encuentros en Copas del Mundo.
- Participó en seis Mundiales.
- Disputó 72 partidos de Eliminatorias y 39 de Copa América.
- Superó por 60 encuentros a Javier Mascherano, segundo en presencias.
- Su debut fue en 2005 ante Hungría.
- Su último partido fue la final del Mundial 2026 contra España.
- Ganó cuatro títulos con la Selección Mayor.
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