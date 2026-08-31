Sorteo 2443 del Telekino: los números ganadores y cuánto pagó cada categoría

El Telekino realizó este domingo 30 de agosto el sorteo N°2443, correspondiente al cartón celeste. La jugada dejó vacante el premio de 15 aciertos, mientras que 23 apostadores lograron acertar 14 números y se llevaron $590.233 cada uno.
Los números ganadores del Telekino
Las 15 bolillas sorteadas fueron:
03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24.
El premio principal quedó vacante y acumulaba $246.367.737 en la categoría de 15 aciertos.
Los premios fueron:
-
15 aciertos: vacante.
- 14 aciertos: 23 ganadores de $590.233 cada uno.
- 13 aciertos: 619 ganadores de $66.199.
- 12 aciertos: 7.227 ganadores de $19.445.
Cuáles fueron los números del Rekino
En el segundo sorteo, correspondiente al Rekino, salieron:
01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.
Hubo 24 ganadores con 14 aciertos, que recibieron $209.496 cada uno.
Premios por número de cartón
También se sortearon cinco premios de $3 millones cada uno. Los números de cartón beneficiados fueron:
- 114.852: Capital Federal.
- 124.373: Capital Federal.
- 298.368: San Juan.
- 620.282: Buenos Aires.
- 840.494: Buenos Aires.
En total, el sorteo registró 7.893 ganadores y repartió más de $200 millones en premios.
Cuándo será el próximo sorteo
El próximo Telekino será el domingo 6 de septiembre, con el sorteo N°2444 y cartón de color rojo.
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