Sorteo 2443 del Telekino: los números ganadores y cuánto pagó cada categoría

El Telekino realizó este domingo 30 de agosto el sorteo N°2443 , correspondiente al cartón celeste. La jugada dejó vacante el premio de 15 aciertos , mientras que 23 apostadores lograron acertar 14 números y se llevaron $590.233 cada uno.

Sorteos. Con cuántos aciertos se puede cobrar un premio de Telekino

Sociedad. Telekino: un apostador acertó los 15 números y ganó más de $239 millones

03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 .

El premio principal quedó vacante y acumulaba $246.367.737 en la categoría de 15 aciertos .

Los premios fueron:

15 aciertos: vacante.

14 aciertos: 23 ganadores de $590.233 cada uno.

23 ganadores de $590.233 cada uno. 13 aciertos: 619 ganadores de $66.199.

619 ganadores de $66.199. 12 aciertos: 7.227 ganadores de $19.445.

Cuáles fueron los números del Rekino

En el segundo sorteo, correspondiente al Rekino, salieron:

01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

Hubo 24 ganadores con 14 aciertos, que recibieron $209.496 cada uno.

Premios por número de cartón

También se sortearon cinco premios de $3 millones cada uno. Los números de cartón beneficiados fueron:

114.852: Capital Federal.

Capital Federal. 124.373: Capital Federal.

Capital Federal. 298.368: San Juan.

San Juan. 620.282: Buenos Aires.

Buenos Aires. 840.494: Buenos Aires.

En total, el sorteo registró 7.893 ganadores y repartió más de $200 millones en premios.

Cuándo será el próximo sorteo

El próximo Telekino será el domingo 6 de septiembre, con el sorteo N°2444 y cartón de color rojo.