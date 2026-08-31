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31 de agosto de 2026 - 11:03
Sorteos.

Con cuántos aciertos se puede cobrar un premio de Telekino

Telekino tiene categorías para 15, 14, 13 y 12 aciertos. El Rekino funciona de otra manera y asegura ganadores en cada sorteo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El funcionamiento es sencillo: cada cartón contiene una combinación de 15 números entre el 1 y el 25 y durante el sorteo se extraen 15 bolillas. No importa el orden en el que hayan salido, sino cuántos números del cupón coinciden con los sorteados.

¿Cuántos aciertos se necesitan en Telekino?

Las categorías del sorteo tradicional quedan distribuidas de esta manera:

  • 15 aciertos: primera categoría y premio mayor.
  • 14 aciertos: segunda categoría.
  • 13 aciertos: tercera categoría.
  • 12 aciertos: cuarta categoría.
  • 11 aciertos o menos: no reciben premio en el Telekino tradicional.

El reglamento establece expresamente que quienes tengan 11 aciertos o menos no acceden a premios, salvo que en algún momento se modifiquen oficialmente las categorías. Esto explica por qué en los resultados semanales aparecen ganadores de 12, 13 y 14 números aun cuando el pozo principal de 15 aciertos queda vacante.

¿Cuánto se gana con 12, 13 o 14 aciertos?

No existe una cifra fija igual para todos los sorteos. No existe una cifra fija igual para todos los sorteos.

El monto correspondiente a cada categoría depende del dinero destinado a premios y de cuántos cupones hayan conseguido la misma cantidad de aciertos. El pozo de una categoría se divide entre todos sus ganadores.

El reglamento distribuye parte del fondo de premios entre las distintas categorías y establece además que, para los 12 aciertos, debe garantizarse como mínimo un valor equivalente al precio de dos cupones.

Por esta razón, el importe que recibe una persona con 12, 13 o 14 números puede cambiar considerablemente de una semana a otra.

¿Qué pasa si nadie consigue los 15 números?

Si una categoría del Telekino tradicional queda sin ganadores, el dinero asignado se acumula para esa misma categoría en sorteos posteriores, bajo las condiciones establecidas por el juego.

Así pueden formarse los pozos millonarios que aparecen cuando durante varias semanas consecutivas ningún cartón consigue los 15 aciertos.

El Rekino funciona diferente

El mismo cupón también participa del Rekino, pero esta modalidad tiene otra mecánica. Se realiza una segunda extracción de 15 bolillas y primero se buscan ganadores con los 15 números.

Si nadie los consigue, se pasa a quienes tengan:

14 aciertos → 13 aciertos → y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

Por eso el Rekino es definido como “sale seguro”: el premio de esa modalidad debe repartirse en cada sorteo.

Esto también significa que, excepcionalmente, en el Rekino puede haber un ganador con menos de 12 aciertos, algo que no ocurre en las categorías normales del Telekino tradicional.

También se puede ganar por el número del cartón

Además de comprobar los números impresos, conviene guardar y revisar el cupón completo. Telekino cuenta con una categoría adicional de premios por número de cartón, donde se sortean números entre los cupones efectivamente vendidos. De esta manera, un cartón puede resultar premiado no solamente por los aciertos del Telekino o del Rekino, sino también por su propia numeración.

Cuánto tiempo hay para cobrar un premio

Otro dato importante es el plazo. El reglamento establece que el derecho a cobrar caduca a los 15 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al sorteo correspondiente. Para los cupones físicos, el cartón debe conservarse íntegro, legible y sin adulteraciones.

Los premios de categorías menores pueden abonarse a través de la red habilitada, mientras que los premios principales de 15 y 14 aciertos, el Rekino y los premios por número de cartón requieren la verificación correspondiente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos o de la entidad que este determine.

Un dato clave antes de tirar el cartón

Después de cada sorteo no alcanza con comprobar si se acertaron los 15 números. Un cartón con 12, 13 o 14 coincidencias también puede tener premio, y además participa automáticamente del Rekino y de los sorteos vinculados al número de cupón. Por eso, lo recomendable es revisar todas las categorías antes de descartar el comprobante.

El juego está permitido únicamente para mayores de 18 años.

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