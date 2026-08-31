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31 de agosto de 2026 - 10:56
País.

Sorteo 2443 del Telekino: los números ganadores y cuánto pagó cada categoría

El Telekino sorteó este domingo 30 de agosto su edición 2443. El premio de 15 aciertos quedó vacante y hubo 23 ganadores con 14.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Los números ganadores del Telekino

Las 15 bolillas sorteadas fueron:

03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24.

El premio principal quedó vacante y acumulaba $246.367.737 en la categoría de 15 aciertos.

Los premios fueron:

  • 15 aciertos: vacante.

  • 14 aciertos: 23 ganadores de $590.233 cada uno.
  • 13 aciertos: 619 ganadores de $66.199.
  • 12 aciertos: 7.227 ganadores de $19.445.

Cuáles fueron los números del Rekino

En el segundo sorteo, correspondiente al Rekino, salieron:

01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

Hubo 24 ganadores con 14 aciertos, que recibieron $209.496 cada uno.

Premios por número de cartón

También se sortearon cinco premios de $3 millones cada uno. Los números de cartón beneficiados fueron:

  • 114.852: Capital Federal.
  • 124.373: Capital Federal.
  • 298.368: San Juan.
  • 620.282: Buenos Aires.
  • 840.494: Buenos Aires.

En total, el sorteo registró 7.893 ganadores y repartió más de $200 millones en premios.

Cuándo será el próximo sorteo

El próximo Telekino será el domingo 6 de septiembre, con el sorteo N°2444 y cartón de color rojo.

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