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31 de agosto de 2026 - 09:56
Educación.

9 de cada 10 docentes de primaria en Argentina son mujeres

El último informe de Argentinos por la Educación plantea que casi 9 de cada 10 docentes son mujeres. La mayoría tiene entre 30 y 49 años.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El estudio “La trayectoria profesional docente en Argentina”, elaborado por Cecilia Veleda, Federico del Carpio y María Sol Alzú, analiza distintos aspectos de la carrera: ingreso al sistema, titularidad, ascensos, formación e ingresos.

La mayoría delos docentes tiene entre 30 y 49 años

Además de la marcada presencia femenina, los datos muestran que casi dos tercios de los docentes de sexto grado se concentran entre los 30 y 49 años. El 30% tiene entre 30 y 39 años y otro 33,9% entre 40 y 49. Los menores de 30 representan solamente el 8,5% del total.

La presencia de docentes muy jóvenes es todavía menor: apenas el 1,3% tiene menos de 25 años.

Dónde se forman los docentes

Otro dato destacado es que la gran mayoría realizó su formación inicial en institutos superiores. El 95,6% de los docentes de sexto grado estudió en un Instituto Superior de Formación Docente, mientras que el 2,7% se formó en universidades y el 1,7% en otras instituciones.

En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado:

  • 79,5% posee título terciario.
  • 12,7% completó estudios universitarios.
  • 7,7% realizó estudios de posgrado.

Una carrera donde la estabilidad también llega tarde

El informe advierte además que la estabilidad laboral puede demorarse durante varios años. Entre los docentes menores de 25 años, el 52% trabaja como suplente, mientras que recién entre los 40 y 49 años la titularidad alcanza al 61%. El estudio estima que pueden transcurrir aproximadamente 15 años desde el primer desempeño frente al aula hasta la consolidación de la titularidad.

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