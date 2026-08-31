Inicia en Salta el calendario de pagos de agosto: cómo será el orden de cobro

Comienza el pago de los sueldos de agosto: Quiénes cobran primero.

Este lunes 31 de agosto, la Provincia de Salta pone en marcha el calendario de pagos correspondiente a los salarios de agosto para los empleados de la Administración Pública Provincial. En esta jornada se acreditará la Compensación Transitoria Docente, mientras que el pago de los haberes se realizará entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre.

El calendario de acreditaciones seguirá el miércoles 2 de septiembre, fecha prevista para el depósito de los salarios correspondientes a los empleados de Salud y Seguridad.

Pagos para la Educación y otros puntos públicos Al día siguiente, jueves 3 de septiembre, recibirán sus haberes los trabajadores del área de Educación, la Administración Central, los organismos descentralizados y los demás sectores que integran la Administración Pública Provincial.

Con este esquema, el Gobierno provincial finalizará el pago de los salarios de agosto en un período de tres días, siguiendo la distribución definida para los distintos grupos de empleados estatales.

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