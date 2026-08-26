Jujuy pagará más de US$25 millones del Bono Verde de Cauchari

Con la llegada de septiembre, el Gobierno de Jujuy se prepara para afrontar un nuevo vencimiento del Bono Verde , por un monto de US$25.721.269 , en el marco de la operatoria financiera vinculada al proyecto de energía solar Cauchari .

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El pago será uno de los últimos compromisos de esta financiación. El cronograma establece que en marzo de 2027 la Provincia deberá afrontar el último tramo, por US$24.727.432 , con lo que quedará concluida la operatoria gestionada ante la Bolsa de Nueva York.

La información fue difundida por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi , quien destacó el cumplimiento de los compromisos financieros de la Provincia.

Siufi sostuvo que el cumplimiento de los vencimientos forma parte de una política de orden fiscal que, según señaló, comenzó durante la gestión de Gerardo Morales y continuó bajo la administración del gobernador Carlos Sadir .

El funcionario remarcó que la Provincia “jamás dejó pasar ni un vencimiento” y señaló que también mantiene al día el crédito del Eximbank, destinado a la misma obra de Cauchari, con una tasa del 3%.

Según la explicación oficial, estos compromisos forman parte del esquema de financiamiento utilizado para concretar el proyecto de generación de energía solar.

Cauchari.

Jujuy proyecta financiamiento por US$105 millones

En paralelo al cumplimiento de los compromisos vigentes, el Gobierno provincial trabaja en una nueva línea de financiamiento por US$105 millones destinada a infraestructura.

De acuerdo con lo informado por Siufi, del total previsto:

US$85 millones serán destinados a la transformación en multitrocha de la Ruta Nacional 9 , en el tramo comprendido entre la Terminal de Ómnibus y el acceso a Los Alisos.

serán destinados a la transformación en multitrocha de la , en el tramo comprendido entre la Terminal de Ómnibus y el acceso a Los Alisos. US$20 millones serán destinados al equipamiento integral del hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín.

El funcionario señaló que la Provincia busca sostener el acceso al financiamiento a partir del historial de cumplimiento de sus compromisos.

“Este modelo de gestión dio acabadas muestras de responsabilidad en lo que es el manejo de deuda”, sostuvo Siufi, quien afirmó que Jujuy no registró atrasos en sus vencimientos.

El nuevo esquema de financiamiento todavía forma parte de las gestiones del Ejecutivo provincial y se suma a los compromisos que Jujuy deberá afrontar durante los próximos meses.