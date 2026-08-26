miércoles 26 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2026 - 11:04
Jujuy.

Jujuy pagará más de US$25 millones del Bono Verde de Cauchari

Jujuy abonará una cuota de US$25.721.269 correspondiente al financiamiento vinculado al proyecto Cauchari.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cauchari.

Cauchari.

Con la llegada de septiembre, el Gobierno de Jujuy se prepara para afrontar un nuevo vencimiento del Bono Verde, por un monto de US$25.721.269, en el marco de la operatoria financiera vinculada al proyecto de energía solar Cauchari.

Lee además
adiunju anuncio un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes
Jujuy.

Adiunju anunció un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes
El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa
Jujuy.

El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

El pago será uno de los últimos compromisos de esta financiación. El cronograma establece que en marzo de 2027 la Provincia deberá afrontar el último tramo, por US$24.727.432, con lo que quedará concluida la operatoria gestionada ante la Bolsa de Nueva York.

La información fue difundida por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, quien destacó el cumplimiento de los compromisos financieros de la Provincia.

El último pago será en marzo de 2027

Siufi sostuvo que el cumplimiento de los vencimientos forma parte de una política de orden fiscal que, según señaló, comenzó durante la gestión de Gerardo Morales y continuó bajo la administración del gobernador Carlos Sadir.

El funcionario remarcó que la Provincia “jamás dejó pasar ni un vencimiento” y señaló que también mantiene al día el crédito del Eximbank, destinado a la misma obra de Cauchari, con una tasa del 3%.

Según la explicación oficial, estos compromisos forman parte del esquema de financiamiento utilizado para concretar el proyecto de generación de energía solar.

Cauchari.

Cauchari.

Jujuy proyecta financiamiento por US$105 millones

En paralelo al cumplimiento de los compromisos vigentes, el Gobierno provincial trabaja en una nueva línea de financiamiento por US$105 millones destinada a infraestructura.

De acuerdo con lo informado por Siufi, del total previsto:

  • US$85 millones serán destinados a la transformación en multitrocha de la Ruta Nacional 9, en el tramo comprendido entre la Terminal de Ómnibus y el acceso a Los Alisos.
  • US$20 millones serán destinados al equipamiento integral del hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín.

El funcionario señaló que la Provincia busca sostener el acceso al financiamiento a partir del historial de cumplimiento de sus compromisos.

Este modelo de gestión dio acabadas muestras de responsabilidad en lo que es el manejo de deuda”, sostuvo Siufi, quien afirmó que Jujuy no registró atrasos en sus vencimientos.

El nuevo esquema de financiamiento todavía forma parte de las gestiones del Ejecutivo provincial y se suma a los compromisos que Jujuy deberá afrontar durante los próximos meses.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Adiunju anunció un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes

El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

Una vez habilitado el Paso de Jama se mantendrá la restricción del paso de camiones en Purmamarca

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

Incendio en la Escuela de La Quiaca: imputaron a un joven e investigan un caso de bullying

Lo que se lee ahora
el paso de jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miercoles 26 de agosto video
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
Clima.

Lluvias torrenciales y "eventos extremos"¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

Cómo dejar la mampara impecable: los trucos caseros para eliminar marcas y manchas.
Sociedad.

Cómo dejar la mampara impecable: los trucos casero para eliminar marcas y manchas

Los delitos que podría haber cometido el padre de Tini Stoessel.
Espectáculos.

Tini Stoessel y la ruptura con el padre: su reclamo y qué delitos pudieron haber sucedido

Imagen ilustrativa.
Clima.

¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa a Jujuy?

GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento
Tecnología.

GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel