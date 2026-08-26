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26 de agosto de 2026 - 09:24
Jujuy.

Camerata Bariloche: cómo y dónde comprar las entradas en Jujuy

Camerata Bariloche se presentará el 5 de septiembre en el Centro Cultural Martín Fierro. Entradas desde $30.000 en NorteTicket y Sucrédito.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Camerata Bariloche

Camerata Bariloche

La Camerata Bariloche se presentará en Jujuy el sábado 5 de septiembre a las 21 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online como en un punto de venta presencial de la capital jujeña.

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Para quienes quieran asistir al espectáculo, hay localidades desde los $30.000, con diferentes sectores disponibles dentro del recinto. Los valores informados no incluyen el cargo por servicio de la ticketera.

Camerata Bariloche

Camerata Bariloche

Dónde comprar las entradas para Camerata Bariloche en Jujuy

La venta online se realiza a través de NorteTicket, donde los interesados pueden seleccionar el sector y la cantidad de localidades antes de completar sus datos y elegir el medio de pago.

La plataforma permite abonar con tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard, Naranja X, American Express y Cabal, además de dinero disponible en Mercado Pago. Una vez procesada la operación, las entradas pueden descargarse y también quedan disponibles dentro de la cuenta del comprador.

Comprar entradas para Camerata Bariloche en Jujuy

También existe la posibilidad de adquirir las localidades presencialmente en Tarjeta Sucrédito, ubicada en Belgrano 627, San Salvador de Jujuy, uno de los puntos de venta oficiales informados por NorteTicket.

Cuánto cuestan las entradas

Los precios varían según la ubicación elegida dentro del Centro Cultural Martín Fierro:

  • VIP: $45.000
  • Platea A: $40.000
  • Platea B: $30.000
  • Pullman: $30.000

Estos valores no incluyen el service charge, que se suma al momento de realizar la operación online.

A qué hora comienza el espectáculo

La presentación de Camerata Bariloche está prevista para las 21 horas del 5 de septiembre, mientras que la apertura de puertas será a las 20 horas, según la información publicada por la ticketera oficial.

Desde la organización también se especifica que los niños pueden ingresar a partir de los 5 años y deben contar con su correspondiente entrada.

Camerata Bariloche llega a Jujuy

La presentación tendrá como escenario al Centro Cultural Martín Fierro y será una nueva oportunidad para que el público jujeño pueda disfrutar de la agrupación en vivo.

Con la fecha cada vez más cerca, las entradas ya están habilitadas para su compra y los asistentes pueden elegir entre los sectores VIP, Platea A, Platea B y Pullman, de acuerdo con la disponibilidad al momento de realizar la operación.

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