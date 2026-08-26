Incendio en la Escuela de La Quiaca: imputaron a un joven e investigan un caso de bullying

Fiscal del Ministerio Público de la Acusación con asiento en La Quiaca, Alberto Mendívil. Escuela de Frontera de La Quiaca: detuvieron e imputaron a un joven de 18 años por el incendio y los robos.

Incendio y destrozos en una escuela de La Quiaca.

La investigación por el incendio, los daños y los robos registrados en la Escuela de Frontera N°1 de La Quiaca tuvo un avance con la detención de un joven de 18 años, quien fue imputado y quedó bajo prisión preventiva mientras continúa la causa.

Jujuy. Principio de incendio en un depósito del barrio Güemes de Palpalá

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación con asiento en La Quiaca, Alberto Mendívil , brindó detalles del procedimiento acompañado por los ayudantes fiscales Rosa Martínez y Luis Cavanna . El joven, oriundo de la ciudad fronteriza y sin antecedentes penales informados, quedó imputado por hurto, robo con escalamiento agravado e incendio .

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 10 de agosto , cuando la Escuela de Frontera N°1 sufrió un incendio en un aula, daños en diferentes dependencias y la sustracción de elementos. A raíz de lo sucedido, las clases debieron suspenderse mientras trabajaban Policía, Bomberos y Criminalística.

Mendívil explicó que la investigación no comenzó directamente por el episodio ocurrido en la escuela, sino a partir de una denuncia por la sustracción de elementos de un vehículo .

“Nosotros el día sábado hemos aprehendido a una persona, un joven de 18 años, que es quien habría llevado adelante y habría cometido los hechos en la Escuela de Frontera”, explicó el fiscal.

A partir de las medidas realizadas posteriormente, los investigadores establecieron elementos que permitieron vincular al detenido con lo sucedido en el establecimiento educativo.

“La investigación comenzó también fruto de una denuncia de la sustracción de algunos elementos en un vehículo. Después este muchacho continuó su raid delictivo hasta la Escuela de Frontera”, sostuvo Mendívil.

La Brigada de Investigaciones de La Quiaca participó de las tareas que permitieron avanzar en la identificación y detención del sospechoso.

"Es un joven de 18 años, no tiene antecedentes" "Es un joven de 18 años, no tiene antecedentes"

Fiscal del Ministerio Público de la Acusación con asiento en La Quiaca, Alberto Mendívil. Escuela de Frontera de La Quiaca: detuvieron e imputaron a un joven de 18 años por el incendio y los robos.

Fue imputado y quedó con prisión preventiva

Tras la detención se realizó la audiencia de formalización de la investigación. La Fiscalía solicitó que el acusado permaneciera detenido mientras se desarrollan las medidas pendientes y el pedido fue aceptado judicialmente.

“Hoy tuvimos la audiencia de formalización e imputación. También hemos solicitado prisión preventiva. Es un joven de 18 años, no tiene antecedentes”, detalló el fiscal.

El acusado quedó imputado por hurto, robo con escalamiento agravado e incendio y permanece alojado en una celda de la Seccional 17° de La Quiaca.

“Los jueces han ponderado todas las evidencias y todos los hechos que hay”, señaló Mendívil al referirse a la decisión de disponer la prisión preventiva.

La Fiscalía indicó que la investigación está avanzada, aunque todavía quedan medidas por realizar antes de resolver si presenta formalmente una acusación.

“Con el correr de los días vamos a seguir llevando adelante algunas medidas investigativas y seguramente ya vamos a tomar una decisión de acusar a este joven”, afirmó.

Investigan cuál habría sido la motivación

Uno de los aspectos que ahora intenta determinar la Fiscalía es por qué se produjo el ataque contra la escuela.

Mendívil confirmó que el joven había sido alumno de la institución y explicó que surgió información informal sobre una posible situación de bullying que habría atravesado durante su etapa escolar.

El fiscal fue cuidadoso al presentar este dato: no está confirmado que esa haya sido la motivación del hecho y forma parte de las líneas que deberán investigarse.

“Él habría sido alumno de la escuela. En algún momento, informalmente, nos habría informado que habría sido víctima de bullying" “Él habría sido alumno de la escuela. En algún momento, informalmente, nos habría informado que habría sido víctima de bullying"

A partir de esa información, la Fiscalía solicitó documentación vinculada con su paso por el establecimiento para profundizar esa hipótesis.

“Eso va a ser motivo para ahondar cuál es la motivación, pero más allá de la motivación, lo cierto es que tenemos identificado y tenemos con prisión preventiva al autor de estos hechos”, sostuvo Mendívil.

La posible existencia de antecedentes de acoso escolar, por lo tanto, no está acreditada hasta el momento ni implica una justificación de los hechos investigados. La Fiscalía deberá determinar si existe alguna relación entre esa información y lo ocurrido el 10 de agosto.

Qué pasó en la Escuela de Frontera

Durante la madrugada del 10 de agosto, una persona ingresó a la histórica Escuela de Frontera N°1 “General Belgrano” de La Quiaca. Dentro del establecimiento se registraron daños en diferentes dependencias, la sustracción de elementos y un incendio en un sector del edificio. También resultaron afectados espacios destinados al equipamiento informático y el kiosco escolar. El episodio generó la suspensión preventiva de las clases durante esa jornada para permitir las pericias y el trabajo de los equipos de emergencia. La investigación continúa ahora con el joven de 18 años imputado y bajo prisión preventiva.