Una escuela de La Quiaca sufrió incendios y destrozos durante la madrugada

Durante la madrugada de este lunes 10 de agosto, la Escuela de Frontera Nº 1 de La Quiaca sufrió un hecho que provocó importantes daños materiales en distintos sectores de la institución.
El episodio incluyó incendios y destrozos dentro del establecimiento. Uno de los focos se registró en un aula, mientras que también se detectaron daños en espacios donde se encontraban computadoras, libros y otros elementos utilizados para la actividad educativa.
Además, hubo destrozos y robos en el kiosco escolar.
Incendio y destrozos en una escuela de La Quiaca.
Suspendieron las clases
Debido a los daños ocasionados, las autoridades educativas resolvieron suspender las clases durante este lunes, mientras se realizan las tareas correspondientes en el establecimiento.
En el lugar trabajan efectivos policiales, Bomberos y personal especializado en Criminalística, que realizan las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjeron los incendios y destrozos.
Incendio y destrozos en una escuela de La Quiaca.
Preocupación en la comunidad educativa
La vicedirectora Silvia Flores y la directora provisional Felisa López expresaron su preocupación por lo ocurrido y destacaron el rápido accionar de la Policía y Bomberos, además del acompañamiento del Municipio.
Desde la institución solicitaron también la colaboración de los vecinos que puedan aportar información que resulte útil para esclarecer lo ocurrido.
La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, mientras se evalúan los daños y se trabaja para recuperar los espacios afectados y permitir el normal funcionamiento de la escuela.
Incendio y destrozos en una escuela de La Quiaca.
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