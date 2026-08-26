miércoles 26 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2026 - 12:37
Jujuy.

Adiunju anunció un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes

Desde Adiunju anunciaron la continuidad de las medidas de fuerza en Jujuy y ratificaron la adhesión a la medida nacional de la Conadu Histórica.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ADIUNJU

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU) anunciaron la adhesión al paro universitario nacional dictado por la CONADU Histórica para este 27 y 28 de agosto.

Lee además
paro universitario: una semana donde recordamos nuestras reivindicaciones, dijeron desde adiunju
País.

Paro Universitario: "una semana donde recordamos nuestras reivindicaciones", dijeron desde ADIUNJU
Este martes  inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto
País.

Este martes inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto

El reclamo de esta jornada de lucha de 48 horas vuelve a ser por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la recomposición los salarios de los docentes universitarios y preuniversitarios.

El Gobierno nacional, afirmaron, continúa incumpliendo la ley y mantiene una deuda salarial que, a julio, alcanza el 31,2 % y el cobro de los salarios adeudados, más de 4 a la fecha, a las y los trabajadores de las universidades nacionales.

Reclamos desde Adiunju

El gremio universitario manifestó a través de sus redes sociales una respuesta a las situaciones planteadas y dijo que la medida se debe a la falta de respuestas a la:

Recomposición salarial.

Pago inmediato del 31,2% adeudado a julio y de lo más de 4 salarios adeudados.

Restitución y pago del FONID.

Actualización de la garantía salarial.

Fondos para capacitación.

Así también afirmaron que, por el presupuesto para las universidades y en defensa de la Universidad Pública, la lucha continúa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paro Universitario: "una semana donde recordamos nuestras reivindicaciones", dijeron desde ADIUNJU

Este martes inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto

El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

Jujuy pagará más de US$25 millones del Bono Verde de Cauchari

Una vez habilitado el Paso de Jama se mantendrá la restricción del paso de camiones en Purmamarca

Lo que se lee ahora
el paso de jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miercoles 26 de agosto video
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
Clima.

Lluvias torrenciales y "eventos extremos"¿Cómo impactará El Niño en Jujuy?

Cómo dejar la mampara impecable: los trucos caseros para eliminar marcas y manchas.
Sociedad.

Cómo dejar la mampara impecable: los trucos casero para eliminar marcas y manchas

Los delitos que podría haber cometido el padre de Tini Stoessel.
Espectáculos.

Tini Stoessel y la ruptura con el padre: su reclamo y qué delitos pudieron haber sucedido

Imagen ilustrativa.
Clima.

¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa a Jujuy?

GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento
Tecnología.

GTA VI: filtraron supuestas escenas jugables antes del lanzamiento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel