Adiunju anunció un nuevo paro universitario nacional para el jueves y viernes

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU) anunciaron la adhesión al paro universitario nacional dictado por la CONADU Histórica para este 27 y 28 de agosto.

El reclamo de esta jornada de lucha de 48 horas vuelve a ser por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la recomposición los salarios de los docentes universitarios y preuniversitarios.

El Gobierno nacional, afirmaron, continúa incumpliendo la ley y mantiene una deuda salarial que, a julio, alcanza el 31,2 % y el cobro de los salarios adeudados, más de 4 a la fecha, a las y los trabajadores de las universidades nacionales.

Reclamos desde Adiunju El gremio universitario manifestó a través de sus redes sociales una respuesta a las situaciones planteadas y dijo que la medida se debe a la falta de respuestas a la:

Recomposición salarial. Pago inmediato del 31,2% adeudado a julio y de lo más de 4 salarios adeudados. Restitución y pago del FONID. Actualización de la garantía salarial. Fondos para capacitación. Así también afirmaron que, por el presupuesto para las universidades y en defensa de la Universidad Pública, la lucha continúa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.