El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

Las inscripciones comenzarán el martes 1 de septiembre y estarán destinadas tanto a personas de San Salvador de Jujuy como del interior de la provincia.
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Desde el 1 de septiembre, los jujeños podrán inscribirse para viajar a Córdoba y participar del encuentro con el Papa León XIV
Las inscripciones comenzarán el martes 1 de septiembre y estarán destinadas tanto a personas de San Salvador de Jujuy como del interior de la provincia.
La convocatoria es abierta para quienes deseen sumarse a la peregrinación organizada por el Obispado de Jujuy y participar del encuentro con el Santo Padre en Córdoba.
La salida desde Jujuy está prevista para el 9 de noviembre, mientras que el encuentro con el Papa León XIV será el 10 de noviembre en Córdoba. El regreso está programado para el 11 de noviembre.
La propuesta incluye traslado ida y vuelta, kit del peregrino, seguro de viajero y coordinación durante todo el viaje.
El valor informado es de $200.000 por persona y podrá abonarse en dos cuotas, en efectivo o mediante transferencia.
Desde la organización indicaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación.
Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI y completar la ficha de inscripción correspondiente.
En el interior de la provincia, las inscripciones se realizarán a través de las parroquias de cada zona. En San Salvador de Jujuy, la recepción de inscripciones será en la Catedral.
Para consultas e informes, se encuentran disponibles los teléfonos 388-4349041 y 388-408-9390.
La peregrinación busca reunir a fieles jujeños que quieran acompañar la visita del Papa León XIV a la Argentina y participar del encuentro previsto en la ciudad de Córdoba.
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