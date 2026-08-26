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26 de agosto de 2026 - 12:36
Jujuy.

El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa León XIV

Desde el 1 de septiembre, los jujeños podrán inscribirse para viajar a Córdoba y participar del encuentro con el Papa León XIV

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El 1 de septiembre abren las inscripciones en Jujuy para viajar a ver al Papa

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La convocatoria es abierta para quienes deseen sumarse a la peregrinación organizada por el Obispado de Jujuy y participar del encuentro con el Santo Padre en Córdoba.

Cuándo será el viaje

La salida desde Jujuy está prevista para el 9 de noviembre, mientras que el encuentro con el Papa León XIV será el 10 de noviembre en Córdoba. El regreso está programado para el 11 de noviembre.

La propuesta incluye traslado ida y vuelta, kit del peregrino, seguro de viajero y coordinación durante todo el viaje.

Cuánto cuesta viajar para ver al Papa

El valor informado es de $200.000 por persona y podrá abonarse en dos cuotas, en efectivo o mediante transferencia.

Desde la organización indicaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación.

Cómo inscribirse

Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI y completar la ficha de inscripción correspondiente.

En el interior de la provincia, las inscripciones se realizarán a través de las parroquias de cada zona. En San Salvador de Jujuy, la recepción de inscripciones será en la Catedral.

Para consultas e informes, se encuentran disponibles los teléfonos 388-4349041 y 388-408-9390.

La peregrinación busca reunir a fieles jujeños que quieran acompañar la visita del Papa León XIV a la Argentina y participar del encuentro previsto en la ciudad de Córdoba.

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