Visita del Papa León XIV: el Gobierno realizará la primera reunión para coordinar la llegada del Santo Padre al país

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de diciembre (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , convocó a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión de trabajo programada para este martes a las 17 en la Casa Rosada para realizar los preparativos por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

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De acuerdo a las fuentes eclesiásticas, se buscará fortalecer el trabajo de articulación que vienen llevando adelante las autoridades del Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina en el marco de la recepción del Santo Padre, prevista entre el 8 y 11 de noviembre, y el desarrollo de sus actividades, que incluirán paradas en las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires .

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió formar un equipo de trabajo para coordinar los pormenores de la visita, desde el recibimiento y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo hasta los operativos de seguridad.

Las autoridades nacionales ya adelantaron que, al ser una visita oficial, el Papa tendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei, aunque no se descarta que también tenga entrevistas con otras figuras importantes del Estado.

En relación a las presencias confirmadas, por parte de la CEA participarán miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Javier y Karina Milei

Sobre las autoridades del gobierno, se adelantó que participarán ministros del Gabinete —entre ellos Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería)— y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En este caso se recordó que no se invitó a las autoridades de Córdoba ya que se van a tratar exclusivamente las cuestiones vinculadas a las recorridas que León XIV va a hacer por distintos sitios de la ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades cordobesas ya tuvieron un primer acercamiento con la Nación por este tema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque de manera informal.

El último antecedente de un Papa en el país

El último antecedente se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días por la capital y diez provincias, de esto hacen ya casi 40 años.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, dijo el Ejecutivo al confirmar la agenda, y agregó que el Gobierno argentino garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias.