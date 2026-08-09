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9 de agosto de 2026 - 17:02
País.

Un grupo de jujeños podría viajar a Córdoba para ver al papa León XIV en su visita a Argentina

El Obispo de Jujuy adelantó si existe la posibilidad o no de que fieles jujeños viajen a Córdoba para la visita del Papa León XIV.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El Obispo de Jujuy adelantó cuáles serán las actividades del Papa León XIV en Argentina

El Obispo explicó que todavía resta definir cómo podría organizarse la participación de los fieles jujeños, aunque confirmó que ya existe interés de personas que quieren viajar para ser parte de las celebraciones.

Jujeños podrían viajar a Córdoba para ver al Papa León XIV

Monseñor César Daniel Fernández adelantó que analizarán cómo organizar a los fieles que quieran viajar, especialmente a Córdoba, para participar de las celebraciones por la visita del Papa León XIV.

“Vamos a ver cómo nos organizamos”, aseguró. En ese sentido, también indicó que ya existe interés por parte de feligreses jujeños que quieren participar de las actividades previstas durante la visita del Papa a Argentina.

“Ya hay inquietud de la gente de ir a Córdoba para participar de las celebraciones. Realmente uno piensa en los feligreses que quieran participar e ir, así que organizaremos algo”, puntualizó el Obispo César Daniel Fernández.

Agenda del Papa León XIV en Argentina: cuándo llega y posibles actividades

El Papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será la primera visita de un Sumo Pontífice al país en 39 años. El anuncio fue realizado este martes por la Nunciatura Apostólica, que confirmó el viaje apostólico del Santo Padre por Sudamérica.

Según el comunicado oficial, León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su estadía en el país, como parte de una gira que también comprenderá Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, y Perú, del 11 al 17 del mismo mes.

La agenda del Papa León XIV en Argentina

El Obispo César Daniel Fernández explicó que, por ahora, la información oficial disponible es la comunicada por la Santa Sede, aunque ya se anticipa una agenda con distintas actividades en Argentina, Uruguay y Perú.

Monseñor indicó que el detalle de cada evento todavía forma parte de la organización, pero adelantó que la visita incluiría actos masivos y encuentros con distintos sectores.

El detalle de cada evento tiene una agenda interesante, con actos masivos, encuentros con sectores de la sociedad, de la Iglesia, con Obispos, distintos sacerdotes, además con el mundo de la cultura y políticos. Está pensado que en Buenos Aires también pueda visitar el Cottolengo de Claypole y la cárcel de Devoto. El detalle de cada evento tiene una agenda interesante, con actos masivos, encuentros con sectores de la sociedad, de la Iglesia, con Obispos, distintos sacerdotes, además con el mundo de la cultura y políticos. Está pensado que en Buenos Aires también pueda visitar el Cottolengo de Claypole y la cárcel de Devoto.

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