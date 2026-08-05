Quirno confirmó el operativo para recibir al Papa, reunión con Milei, tres ciudades y seguridad federal

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de diciembre (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El canciller Pablo Quirno dio nuevos detalles sobre la visita del papa León XIV a la Argentin a y confirmó que el viaje tendrá carácter oficial, incluirá una reunión con Javier Milei y obligará a desplegar un operativo de seguridad y logística de gran escala en Buenos Aires, Luján y Córdoba .

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El dato ya no es solamente que el Papa vendrá al país. La novedad pasa por cómo se prepara el Gobierno para recibirlo, qué lugares recorrerá, qué rol tendrá la Casa Rosada y cuál será la lectura política de una visita que llegará después de casi cuatro décadas sin un pontífice en suelo argentino.

León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , como parte de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú . La Santa Sede informó que el recorrido argentino tendrá tres escalas: Buenos Aires, Córdoba y Luján .

En Luján, el Papa visitará el principal santuario mariano del país.

el Papa visitará el principal santuario mariano del país. Córdoba, en tanto, fue incorporada como una escala federal y religiosa de fuerte peso dentro de la Iglesia argentina.

Será una visita histórica: la última vez que un Papa estuvo en la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país. Desde entonces pasaron 39 años y todo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, que nunca regresó al país durante su papado.

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“Está prevista una reunión entre Javier Milei y el papa León XIV”

Quirno confirmó que dentro de la agenda está contemplado un encuentro entre el Presidente y el líder de la Iglesia Católica.

“Está prevista una reunión entre Javier Milei y el papa León XIV” “Está prevista una reunión entre Javier Milei y el papa León XIV”

También subrayó que no se trata solo de una visita pastoral, sino de una visita con peso institucional.

El Gobierno buscará que ese encuentro sea uno de los momentos centrales del paso del Papa por Buenos Aires, en una agenda que todavía debe terminar de coordinarse con el Vaticano.

El 8 de abril de 1982, el papa Juan Pablo II recorría las provincias argentinas. Sus pasos llegaron por Tucumán, y antes de tomar nuevamente el avión con rumbo a Salta, el Padre rezó ante la imagen de Nuestra Señora de La Merced.

Un comité interministerial para coordinar la visita

A partir de la confirmación oficial, el Gobierno pondrá en marcha un comité interministerial para organizar la visita. Esa mesa estará integrada por la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de áreas técnicas de protocolo, logística, transporte y salud.

El operativo deberá coordinar los traslados del pontífice, la seguridad, el ordenamiento del tránsito, la atención sanitaria, la organización de actos públicos y la llegada de cientos de miles de fieles.

También habrá trabajo conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que tendrán un rol clave en la organización territorial de cada actividad.

Misas multitudinarias y fuerte movilización de fieles

Aunque el programa definitivo será informado más adelante por la Santa Sede, ya se prevén celebraciones masivas durante la visita.

Entre los posibles puntos de mayor convocatoria aparecen la Avenida 9 de Julio, la zona de la Basílica de Luján y la ciudad de Córdoba.

Para la Iglesia argentina también comienza una etapa de trabajo intenso. Según la información difundida, ya funcionan tres comisiones específicas: una dedicada a la organización litúrgica, otra a la coordinación pastoral con diócesis y comunidades, y una tercera enfocada en logística, ceremonial y organización general.

El canciller también fue consultado por una ausencia que marcó durante años la relación entre la Argentina y el Vaticano: el hecho de que Francisco, siendo argentino, nunca haya visitado el país durante su pontificado.

Quirno habló de Francisco y de la visita que no fue

El canciller también fue consultado por una ausencia que marcó durante años la relación entre la Argentina y el Vaticano: el hecho de que Francisco, siendo argentino, nunca haya visitado el país durante su pontificado.

“Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no ocurrió” “Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no ocurrió”

Con esa frase, el funcionario buscó diferenciar aquella visita frustrada del escenario actual, donde el Gobierno asegura haber trabajado desde el inicio para concretar la llegada de León XIV.

“Tenemos valores compartidos con la Iglesia”

Quirno también intentó despejar cualquier lectura de tensión ideológica entre el Gobierno argentino y el Vaticano.

“No hay diferencias ideológicas”, afirmó, y agregó: “Tenemos valores compartidos con la Iglesia”.

En ese mismo sentido, defendió el perfil internacional del Presidente y sostuvo: “Javier Milei es, a nivel mundial, quien defiende los valores de Occidente fundados en la civilización judeocristiana”.

“No hay diferencias ideológicas” “No hay diferencias ideológicas”

El cruce político con Brasil

En la misma conferencia, Quirno también habló sobre Brasil y marcó una fuerte posición política frente al gobierno de Lula da Silva.

“Esperamos que Brasil cambie de dirección ideológica” “Esperamos que Brasil cambie de dirección ideológica”

Luego agregó que el país vecino tiene “todo el derecho de decidir lo que ha decidido”, aunque cuestionó los planteos por supuestas injerencias en procesos electorales.

“Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó a Cristina Kirchner”, señaló.

Aunque esas declaraciones no forman parte directa de la agenda papal, muestran el clima diplomático y político en el que el Gobierno recibe la confirmación de una visita que tendrá impacto nacional e internacional.

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