Peregrinación a Río Blanco: horarios, misas y todo lo que tenés que saber

Domingo de peregrinación de las madres y los jóvenes a Río Blanco

Hoy, domingo 4 de octubre , Jujuy vuelve a vivir una de sus tradiciones religiosas más importantes con la primera peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Primera peregrinación a Río Blanco: horarios, misas y operativo para el domingo de las familias

Jujuy. Río Blanco: recomendaciones para los peregrinos que vayan este domingo al Santuario

Desde las primeras horas de la madrugada, miles de fieles comenzaron a caminar hacia el santuario en el marco de la primera de las peregrinaciones dominicales de 2026. La jornada estará dedicada especialmente a las familias y parroquias de San Salvador de Jujuy y Palpalá .

Las celebraciones de este año se desarrollarán bajo el lema “Todos somos Iglesia, todos somos misión” , que acompañará las distintas actividades religiosas previstas durante octubre.

Uno de los momentos centrales de esta jornada fue la salida de la imagen peregrina , que tuvo lugar cerca de las 5 de la mañana desde la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy.

La imagen fue acompañada por las tradicionales bandas de sikuris y por los fieles que emprendieron el recorrido a pie hacia Río Blanco.

La llegada está prevista para las 8:30, cuando se celebrará una misa en el santuario.

Los horarios de las misas de Río Blanco

Durante esta primera jornada habrá seis celebraciones:

7:00: misa.

misa. 8:30: misa con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral.

misa con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral. 10:30: misa.

misa. 12:00: misa.

misa. 18:00: misa.

misa. 19:30: última misa del día.

Además, el Santo Rosario se rezará a las 6:30 y a las 19.

Las misas de las 7 y las 8:30 se realizarán en el campito, mientras que las restantes tendrán lugar en el templo.

Peregrinación en Río Blanco

Cómo continúa el calendario

La jornada de hoy dará inicio a un mes de actividades religiosas en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

El martes 6 de octubre comenzará la vigilia previa a la festividad central, que se extenderá hasta la medianoche y contará con el tradicional cambio de manto.

El miércoles 7 de octubre, Día de la Virgen y Patrona de Jujuy, se celebrarán misas durante toda la jornada y habrá una celebración central con la presencia de un arzobispo invitado.

Luego continuarán las peregrinaciones:

Domingo 11: segunda peregrinación, con familias de toda la provincia y parroquias diocesanas.

segunda peregrinación, con familias de toda la provincia y parroquias diocesanas. Domingo 18: tercera peregrinación, dedicada a la familia, las misiones, la bendición a las madres y la peregrinación de enfermos.

tercera peregrinación, dedicada a la familia, las misiones, la bendición a las madres y la peregrinación de enfermos. Domingo 25: cuarta peregrinación, con jóvenes y grupos de la Divina Misericordia, además de actividades culturales.

cuarta peregrinación, con jóvenes y grupos de la Divina Misericordia, además de actividades culturales. Sábado 31 de octubre: peregrinación de gauchos y paisanas, con misa y bendición.

peregrinación de gauchos y paisanas, con misa y bendición. Domingo 1 de noviembre: Fiesta Patronal del Pueblo de Río Blanco, con misas, procesión y desfile tradicional.

Operativo sanitario desde las 5

El SAME 107 acompaña a los peregrinos desde las primeras horas de hoy. La cobertura comenzará a las 5 de la mañana, con una ambulancia que acompañará la salida desde la Catedral.

Otra unidad estará destinada a quienes peregrinen desde Alto Comedero y Palpalá.

El operativo contará con aproximadamente 25 personas, entre médicos, enfermeros, técnicos en emergencias prehospitalarias, operadores, personal de logística y profesionales de Salud Mental.

También habrá dos puestos médicos avanzados, uno en el Santuario y otro en la Capilla.

El Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá se sumará al dispositivo con 12 integrantes de distintas áreas. Los equipos podrán realizar controles de presión arterial, glucemia y signos vitales, vacunación y asistencia primaria.

Virgen de Río Blanco.

Qué llevar para la peregrinación

Desde la organización recomendaron a quienes participen de la jornada llevar agua suficiente para mantenerse hidratados, protección para el sol, paraguas y una silla o asiento plegable.

También solicitaron prestar especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido al esfuerzo físico que implica la caminata y las condiciones climáticas.

Recomiendan no llevar perros a la peregrinación

Desde la organización también solicitaron a los fieles evitar llevar perros durante la peregrinación y las celebraciones en Río Blanco. La gran cantidad de personas que participa de estas jornadas puede generar situaciones de estrés, escapes o accidentes para los animales.

Por este motivo, se recomienda dejar a las mascotas en sus hogares y evitar exponerlas a las largas caminatas, el calor y la concentración de personas que caracteriza a la jornada.