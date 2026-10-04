Peregrinación a Río Blanco: horarios, misas y todo lo que tenés que saber

Hoy, domingo 4 de octubre, Jujuy vuelve a vivir una de sus tradiciones religiosas más importantes con la primera peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Desde las primeras horas de la madrugada, miles de fieles comenzaron a caminar hacia el santuario en el marco de la primera de las peregrinaciones dominicales de 2026. La jornada estará dedicada especialmente a las familias y parroquias de San Salvador de Jujuy y Palpalá.
Las celebraciones de este año se desarrollarán bajo el lema “Todos somos Iglesia, todos somos misión”, que acompañará las distintas actividades religiosas previstas durante octubre.
¿A qué hora sale la Virgen de Río Blanco?
Uno de los momentos centrales de esta jornada fue la salida de la imagen peregrina, que tuvo lugar cerca de las 5 de la mañana desde la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy.
La imagen fue acompañada por las tradicionales bandas de sikuris y por los fieles que emprendieron el recorrido a pie hacia Río Blanco.
La llegada está prevista para las 8:30, cuando se celebrará una misa en el santuario.
Los horarios de las misas de Río Blanco
Durante esta primera jornada habrá seis celebraciones:
- 7:00: misa.
- 8:30: misa con la llegada de la imagen peregrina desde la Catedral.
- 10:30: misa.
- 12:00: misa.
- 18:00: misa.
- 19:30: última misa del día.
Además, el Santo Rosario se rezará a las 6:30 y a las 19.
Las misas de las 7 y las 8:30 se realizarán en el campito, mientras que las restantes tendrán lugar en el templo.
Peregrinación en Río Blanco
Cómo continúa el calendario
La jornada de hoy dará inicio a un mes de actividades religiosas en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
El martes 6 de octubre comenzará la vigilia previa a la festividad central, que se extenderá hasta la medianoche y contará con el tradicional cambio de manto.
El miércoles 7 de octubre, Día de la Virgen y Patrona de Jujuy, se celebrarán misas durante toda la jornada y habrá una celebración central con la presencia de un arzobispo invitado.
Luego continuarán las peregrinaciones:
- Domingo 11: segunda peregrinación, con familias de toda la provincia y parroquias diocesanas.
- Domingo 18: tercera peregrinación, dedicada a la familia, las misiones, la bendición a las madres y la peregrinación de enfermos.
- Domingo 25: cuarta peregrinación, con jóvenes y grupos de la Divina Misericordia, además de actividades culturales.
- Sábado 31 de octubre: peregrinación de gauchos y paisanas, con misa y bendición.
- Domingo 1 de noviembre: Fiesta Patronal del Pueblo de Río Blanco, con misas, procesión y desfile tradicional.
Operativo sanitario desde las 5
El SAME 107 acompaña a los peregrinos desde las primeras horas de hoy. La cobertura comenzará a las 5 de la mañana, con una ambulancia que acompañará la salida desde la Catedral.
Otra unidad estará destinada a quienes peregrinen desde Alto Comedero y Palpalá.
El operativo contará con aproximadamente 25 personas, entre médicos, enfermeros, técnicos en emergencias prehospitalarias, operadores, personal de logística y profesionales de Salud Mental.
También habrá dos puestos médicos avanzados, uno en el Santuario y otro en la Capilla.
El Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá se sumará al dispositivo con 12 integrantes de distintas áreas. Los equipos podrán realizar controles de presión arterial, glucemia y signos vitales, vacunación y asistencia primaria.
Qué llevar para la peregrinación
Desde la organización recomendaron a quienes participen de la jornada llevar agua suficiente para mantenerse hidratados, protección para el sol, paraguas y una silla o asiento plegable.
También solicitaron prestar especial atención a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, debido al esfuerzo físico que implica la caminata y las condiciones climáticas.
Recomiendan no llevar perros a la peregrinación
Desde la organización también solicitaron a los fieles evitar llevar perros durante la peregrinación y las celebraciones en Río Blanco. La gran cantidad de personas que participa de estas jornadas puede generar situaciones de estrés, escapes o accidentes para los animales.
Por este motivo, se recomienda dejar a las mascotas en sus hogares y evitar exponerlas a las largas caminatas, el calor y la concentración de personas que caracteriza a la jornada.
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