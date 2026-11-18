Murió por jugar al piedra, papel o tijera: el reto viral que terminó en tragedia

Una joven identificada como Katia Araujo Correa murió en la ciudad de San Cristóba l , República Dominicana, luego de atragantarse con un trozo de pollo frito mientras participaba de un reto viral conocido como "Piedra, papel o tijera por comida" . La competencia, difundida a través de TikTok, consiste en comer la mayor cantidad de alimentos posible en un tiempo limitado.

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El episodio ocurrió durante una reunión en la que varias jóvenes participaban del desafío. La víctima comenzó a mostrar dificultades para respirar después de llevarse un pedazo de pollo a la boca. Pese a los intentos de sus acompañantes por auxiliarla, la situación terminó de manera trágica.

El desafío "Piedra, papel o tijera por comida" se popularizó en redes sociales, especialmente en TikTok, y consiste en una competencia entre varias personas que se reúnen alrededor de una mesa con alimentos.

Los participantes juegan al tradicional piedra, papel o tijera y, en cada ronda, quienes pierden deben correr hasta un punto previamente establecido y regresar.

Mientras tanto, el ganador tiene permitido comer todo lo que pueda antes de que sus compañeros vuelvan y comience una nueva ronda.

En este tipo de desafíos suelen utilizarse alimentos como pizzas, hamburguesas y pollo frito. La dinámica incentiva a los participantes a comer rápidamente, una práctica que puede aumentar el riesgo de atragantamiento.

La joven comenzó a ahogarse frente a sus compañeras

Durante el desarrollo del juego en San Cristóbal, Katia Araujo Correa se llevó un trozo de pollo frito a la boca y, segundos después, comenzó a presentar dificultades para tragar y respirar.

Según la información difundida, la joven se levantó e intentó caminar mientras buscaba alertar a sus compañeras sobre lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la obstrucción de sus vías respiratorias le impedía hablar con normalidad.

En un primer momento, las personas presentes no habrían comprendido la gravedad de la situación y confundieron sus movimientos con una reacción propia del juego.

Cuando advirtieron que no podía respirar, intentaron auxiliarla de inmediato, aunque no consiguieron liberar sus vías aéreas.

"Se atoró, métele un dedo": la desesperación durante el desafío

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular por las redes sociales y que, según la información difundida, es analizado por las autoridades dominicanas. La autenticidad de la grabación todavía no contaba con una confirmación oficial.

En las imágenes se observa cómo la situación pasa de un ambiente de risas y diversión a momentos de desesperación cuando las participantes advierten que Katia no puede respirar.

“Ta mala”, expresó una de las jóvenes cuando comenzaron a hacerse evidentes las dificultades de la víctima.

Segundos después, otra persona gritó: “Se atoró… métele un dedo”, mientras intentaban asistirla.

Las otras participantes comenzaron a pedir ayuda y trataron de socorrer a la joven. Una niña que también se encontraba en el lugar empezó a gritar al ver a la víctima tendida en el suelo.

La trasladaron de urgencia al hospital, pero llegó sin vida

Ante la imposibilidad de resolver la emergencia en el lugar, un vecino intervino para trasladar a Katia Araujo Correa hacia un hospital cercano.

La joven fue llevada en una camioneta con la intención de recibir atención médica de urgencia.

Sin embargo, pese al traslado, los profesionales de salud constataron que había ingresado al establecimiento sin signos vitales.

Tras conocerse el fallecimiento, los familiares de la víctima solicitaron públicamente que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Los riesgos de los desafíos que incentivan a comer rápidamente

El caso volvió a poner en discusión los riesgos de determinados retos virales que circulan en las redes sociales y que promueven conductas potencialmente peligrosas.

Comer grandes cantidades de alimentos en poco tiempo, especialmente sin masticar correctamente, puede provocar una obstrucción de las vías respiratorias.

El atragantamiento grave constituye una emergencia médica que requiere asistencia inmediata. Si una persona no puede respirar, hablar o toser de manera efectiva, es fundamental solicitar ayuda de emergencia y aplicar las maniobras de desobstrucción correspondientes.

Los especialistas en primeros auxilios desaconsejan introducir los dedos a ciegas en la boca de una persona atragantada, ya que esto puede empujar el objeto más profundamente.

Mientras tanto, la familia de Katia Araujo Correa espera que se esclarezca lo sucedido durante el desafío que terminó con la muerte de la joven.