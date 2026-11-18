Un importante robo se registró durante las últimas horas en un establecimiento gastronómico de El Carmen , donde delincuentes lograron sustraer aproximadamente $3.700.000 en efectivo. El hecho ocurrió mientras el comercio todavía se encontraba funcionando y su propietaria atendía a los clientes.

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Según relató Victoria, dueña del establecimiento, el episodio se produjo entre las 2:40 y las 2:50 de la madrugada. Durante ese momento, la mujer se encontraba trabajando con normalidad, ocupándose de las mesas y de la atención de la caja.

De acuerdo con el testimonio de la comerciante, el robo fue descubierto cuando revisaron la caja registradora y encontraron que la cerradura había sido forzada y dañada. Al verificar su interior, constataron que había desaparecido el dinero correspondiente a la recaudación.

Victoria explicó que pudo determinar con precisión aproximada la suma sustraída porque apenas veinte minutos antes del hecho había realizado personalmente el conteo del efectivo.

En ese momento, la recaudación alcanzaba aproximadamente los $3.700.000, monto que posteriormente fue denunciado como sustraído.

Una de las particularidades del episodio es que ocurrió mientras el establecimiento permanecía abierto y desarrollaba su actividad habitual. La propietaria se encontraba atendiendo a los clientes cuando se produjo la sustracción del dinero.

La propietaria realizó la denuncia y pidió que se investigue el hecho

Tras descubrir el faltante de dinero, la comerciante realizó la denuncia correspondiente para que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el robo.

Victoria solicitó que se revisen las pruebas disponibles y se lleven adelante las actuaciones necesarias para determinar cómo se produjo la sustracción e identificar a los responsables.

“No queremos que esto quede simplemente en una denuncia más. Necesitamos que las autoridades se involucren y nos den respuestas”, expresó la propietaria.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre la cantidad de personas que habrían participado en el robo ni sobre la modalidad utilizada para acceder al dinero mientras el local estaba funcionando.

Otros robos registrados durante noviembre en El Carmen

El episodio ocurrido en el establecimiento gastronómico se suma a otros dos hechos de importantes pérdidas económicas registrados en El Carmen durante las últimas semanas.

Uno de los casos fue denunciado por la propietaria de otro local, quien informó que delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron aproximadamente $17 millones.

Otro robo tuvo como escenario una carnicería de la ciudad, donde los responsables se llevaron mercadería y dinero en efectivo que se encontraba en la caja.

De esta manera, durante noviembre se conocieron tres episodios de robos con pérdidas económicas significativas en distintos establecimientos y propiedades de El Carmen. En el caso del local gastronómico, la denuncia ya fue presentada y se espera que la investigación permita esclarecer lo sucedido.