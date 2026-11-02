El Carmen: Chocó a un auto y arrastró varios metros a un hombre para escapar

El accidente se registró el sábado por la tarde en las calles céntricas de la ciudad de El Carmen. Según el reporte policial un conductor arrastró varios metros a otro hombre que le recriminaba luego de haber protagonizado un accidente de tránsito con su hija.

“El hecho fue entre una mujer que manejaba un remise y un hombre que todavía no fue identificado”, dijo el Suboficial Luis Martínez de la Policía de la Provincia.

De acuerdo al relato del Suboficial, “el conductor chocó a la remisera y emprende a la fuga", y agregó que "ante esta situación la mujer comienza a perseguirlo y se encuentran nuevamente en un semáforo del casco céntrico”.

Allí, sostuvo el suboficial, el hombre se encuentra también con “el padre de la remisera quien le reclama al conductor por lo sucedido”.

“Ante esta situación el conductor vuelve a huir pero en este caso arrastrando al padre de la mujer algunos metros sobre el capot del auto, afortunadamente el hombre pudo tirarse al costado y actualmente no presenta lesiones ni reviste gravedad”, sostuvo Luis Martínez. “Por el momento no está identificado” El Suboficial Martínez adelantó también que “por el momento esta persona no está identificada”, y agregó que “las actuaciones están a cargo de la Seccional Octava para establecer el paradero de este conductor”.

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