¿Tenés alguno de estos apellidos? Los 20 más comunes de Jujuy y cuál lidera el ranking

Los apellidos forman parte de la identidad de cada familia y muchas veces despiertan curiosidad sobre posibles parentescos. En Jujuy, algunos se repiten con mayor frecuencia que otros y un ranking presentado a partir de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) permite conocer cuáles son los 20 más comunes de la provincia.

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Entre las principales particularidades del listado aparece la mínima diferencia entre los dos primeros puestos, mientras que otros apellidos muy conocidos entre los jujeños quedaron fuera de los diez principales.

Según los porcentajes difundidos, Mamaní ocupa el primer lugar con el 2,219%, seguido muy de cerca por Cruz, que representa el 2,218% de la población provincial. La diferencia entre ambos es de apenas 0,001 puntos porcentuales.

El tercer puesto corresponde a Flores, con el 1,92%, mientras que Martínez y Gutiérrez completan los cinco primeros lugares. La lista también incluye apellidos como Rodríguez, López, Quispe, Díaz y Fernández.

Los 20 apellidos más frecuentes de Jujuy

Según los datos del Renaper correspondientes a diciembre de 2021, estos son los 20 apellidos más comunes de la provincia y el porcentaje de población que representa cada uno:

Mamaní: 2,219%.

Cruz: 2,218%.

Flores: 1,92%.

Martínez: 1,35%.

Gutiérrez: 1,27%.

Rodríguez: 1,18%.

López: 1,15%.

Quispe: 0,97%.

Díaz: 0,88%.

Fernández: 0,85%.

González: 0,85%.

Ramos: 0,84%.

Tolaba: 0,84%.

Vargas: 0,78%.

Sánchez: 0,72%.

Farfán: 0,66%.

Condorí: 0,65%.

Romero: 0,63%.

Cardozo: 0,62%.

Torres: 0,62%.

Los apellidos que sorprendieron por quedar fuera del top 10

Uno de los datos que más llamó la atención durante la presentación del ranking fue la ubicación de González y Tolaba. Aunque son apellidos conocidos en Jujuy, quedaron en los puestos 11 y 13, respectivamente.

González representa el 0,85% de la población, mientras que Tolaba alcanza el 0,84%. Otros apellidos de importante presencia regional, como Farfán y Condorí, también aparecen entre los 20 más frecuentes, aunque fuera de los primeros diez lugares.

¿Por qué se repiten tanto algunos apellidos en Jujuy?

La presencia de apellidos como Mamaní, Quispe y Condorí refleja parte de la historia y las raíces andinas de la región, mientras que otros, como Fernández, Rodríguez, González y Martínez, forman parte de la herencia hispana presente en distintas provincias argentinas.

Sin embargo, compartir un apellido no significa necesariamente tener un vínculo familiar directo. El estudio de su distribución permite observar aspectos de la historia poblacional, las migraciones y la diversidad cultural de cada territorio.

¿Los apellidos más comunes siguen siendo los mismos?

Es importante señalar que el listado presentado corresponde a datos de diciembre de 2021 y no a un relevamiento realizado en 2026.

El Renaper dispone de una plataforma estadística más reciente, con información actualizada hasta junio de 2025. En ese relevamiento, Cruz aparece en primer lugar, seguido por Mamaní y Flores, lo que muestra un cambio en los primeros puestos respecto del informe anterior.

Más allá de las posiciones, los datos permiten conocer cuáles son los nombres de familia que tienen mayor presencia en Jujuy y plantean una pregunta habitual entre quienes encuentran a alguien con su mismo apellido: ¿serán parientes lejanos?