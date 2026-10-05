¿Qué puede revelar nuestro apellido sobre nuestra salud?

Ema Alfaro, genetista e investigadora del Instituto de Biología de la Altura y del Instituto de Ecorregiones Andinas , detalló cómo se utiliza un apellido en estudios poblacionales y qué información pueden aportar en materia de salud.

Tendencias La web que revela los orígenes de tu apellido en segundos: de qué se trata

Ciencia. Abracaite, Lamas, Patagua y Quipildor: la historia detrás de cuatro apellidos jujeños con casi 470 años

Desde hace más de 30 años, investigadores de Jujuy trabajan con los apellidos como indicadores de parentesco, migración y origen geográfico o lingüístico.

Alfaro explicó que existe una relación entre la forma en que se transmiten los apellidos y la herencia biológica, aunque aclaró que no siempre quienes comparten un mismo apellido poseen necesariamente un parentesco genético.

“Los utilizamos como indicadores de parentesco, porque los apellidos se transmiten como los genes” “Los utilizamos como indicadores de parentesco, porque los apellidos se transmiten como los genes”

Sin embargo, existen factores que pueden modificar esa relación, como las adopciones, los cambios en la escritura de los apellidos o las transformaciones ocurridas durante los procesos migratorios.

¿Cómo se relacionan los apellidos con la salud?

El punto central, explicó Alfaro, no está tanto en el apellido específico sino en su origen poblacional.

A partir del análisis de grandes bases de datos, como los padrones electorales, los investigadores pueden clasificar los apellidos según su procedencia y luego compararlos con estadísticas sanitarias.

“Hay condiciones y patologías que son características de determinados grupos poblacionales” “Hay condiciones y patologías que son características de determinados grupos poblacionales”

Uno de los ejemplos mencionados durante la entrevista fue el Alzheimer, una enfermedad que fue estudiada en relación con poblaciones alemanas provenientes de la región del río Volga.

Según explicó Alfaro, una investigación realizada en Argentina comparó la distribución geográfica de personas con apellidos de origen alemán con las estadísticas de mortalidad por Alzheimer.

“El trabajo se hizo viendo la distribución en Argentina de los portadores de apellidos alemanes y la distribución de mortalidad por Alzheimer, y hay una excelente correspondencia”, explicó.

Tener determinado apellido no significa desarrollar una enfermedad

La investigadora hizo una aclaración fundamental: el apellido no funciona como un diagnóstico médico ni determina que una persona vaya a desarrollar una enfermedad.

“No quiere decir que todos los que lleven un apellido alemán van a desarrollar una enfermedad. Eso no es así”, remarcó.

Este tipo de estudios permiten detectar tendencias a escala poblacional y pueden servir como punto de partida para investigaciones posteriores con herramientas genéticas o médicas más específicas.

El objetivo, indicó Alfaro, es identificar patrones generales que luego permitan orientar estudios de mayor precisión.

Un estudio pensado a escala poblacional

La genetista diferenció también el enfoque clínico del epidemiológico.

Mientras la medicina clínica analiza la situación particular de cada paciente, este tipo de investigaciones observa lo que sucede sobre grandes grupos de población.

“Nuestro enfoque es poblacional. La clínica se ocupa del individuo y la epidemiología se ocupa de la población”, explicó.

De esta forma, los apellidos se convierten en una herramienta económica y accesible para realizar un primer rastreo sobre el origen de distintas poblaciones y su posible asociación con determinados problemas de salud.

Apellidos jujeños que tienen siglos de historia

Durante la entrevista, Alfaro también recordó que en Jujuy existen apellidos cuyo origen puede rastrearse varios siglos atrás.

Uno de los primeros documentos estudiados corresponde al bautismo del cacique de Casabindo en 1557. Allí aparecen nombres que posteriormente se transformaron en apellidos y que todavía hoy continúan presentes en la provincia.

Entre ellos mencionó Abracaite, Lamas, Patagua y Quipildor.

Estos registros permiten reconstruir parte de la historia genética y poblacional de Jujuy, además de analizar cómo fueron cambiando los nombres y apellidos con el paso de las generaciones.

La investigación demuestra así que un apellido puede contener información sobre migraciones, parentescos y raíces familiares y, cuando se analiza junto con grandes estadísticas poblacionales, también puede ofrecer pistas para estudiar determinados fenómenos vinculados con la salud.