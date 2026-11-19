Cómo preparar empanadas de trucha al horno: una receta sencilla y llena de sabor.

La trucha es una excelente receta para preparar empanadas al horno, gracias a su textura tierna y gusto delicado. Combinada con algunos vegetales y discos de masa ya elaborados, permite conseguir una preparación rica y fácil de hacer, sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

Dentro de la cocina argentina, las empanadas ocupan un lugar destacado entre las recetas típicas. Cada región del país desarrolló su propia interpretación, con diferentes ingredientes, formas de preparar la masa y mezclas de especias que representan sus tradiciones culinarias.

La propuesta permite salir de las recetas de siempre y sumar pescado al menú cotidiano. La trucha se destaca por su alto valor proteico, sus ácidos grasos beneficiosos, entre ellos los omega-3, y su contenido de vitaminas y minerales necesarios para el organismo.

En nuestro país, el consumo de platos elaborados con trucha está muy extendido en localidades de montaña y áreas cercanas a cursos de agua y lagos. Esta receta resulta una buena opción para resolver un almuerzo sin demasiadas complicaciones, preparar una picada generosa o disfrutar de una cena poco pesada, con la acidez del limón y la textura untuosa del queso.

Receta de empanadas de trucha La preparación consiste en elaborar empanadas horneadas con un relleno a base de trucha, cebolla, morrón, queso untable y distintas especias. Primero, los ingredientes se saltean en una sartén y se dejan reposar hasta que pierdan temperatura. Después, se distribuyen sobre los discos de masa y se cierran antes de llevarlos al horno. Al cocinarlas, se obtiene una cubierta dorada y crujiente, que contrasta con un corazón suave, húmedo y de consistencia untuosa. El gusto delicado del pescado se complementa con las notas ligeramente dulces de la cebolla y el morrón, mientras que el queso crema contribuye a conseguir una textura más consistente sin quitarle protagonismo a la trucha. Tiempo de preparación Tiempo total: 45 minutos. Preparación: 25 minutos .

. Cocción: 20 minutos. Ingredientes 12 tapas para empanadas de horno.

500 g de filetes de trucha, sin piel ni espinas.

1 cebolla.

1 morrón rojo.

2 dientes de ajo.

100 g de queso crema.

1 limón.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 huevo para pintar.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

Perejil fresco picado, a gusto. Cómo hacer empanadas de trucha, paso a paso Trocear la cebolla y el morrón en dados pequeños . Picar el ajo y dejar todos los ingredientes preparados.

Colocar el aceite de oliva en una sartén y llevar a fuego moderado . Sumar la cebolla y el morrón y saltear durante 5 minutos , hasta que se ablanden.

Añadir el ajo picado y mantener la cocción por 1 minuto adicional . Es importante controlar que no se dore demasiado para evitar que aporte un gusto amargo .

Agregar los filetes de trucha previamente cortados en porciones pequeñas . Sazonar con sal , pimienta y pimentón dulce .

Dejar cocinar entre 5 y 7 minutos , desarmando el pescado con ayuda de una cuchara a medida que avanza la preparación. La trucha tiene que estar bien cocida en su totalidad, pero conservar su humedad y textura tierna .

Apagar el fuego y permitir que la mezcla repose hasta alcanzar temperatura ambiente, durante aproximadamente 10 minutos. Volcar el contenido en un recipiente amplio e incorporar el queso crema , el zumo de ½ limón y el perejil finamente cortado. Remover hasta obtener una preparación homogénea .

Distribuir 1 cucharada de la mezcla en la parte central de cada disco de masa . Es importante no colocar más relleno del necesario, ya que las empanadas podrían abrirse mientras se hornean.

Mojar ligeramente el contorno de cada disco, unir ambos extremos y sellarlos mediante un repulgue o aplastando los bordes con las púas de un tenedor .

Acomodar las piezas en una fuente previamente aceitada o forrada con papel para horno. Luego, cubrir la superficie de cada una con huevo batido. Llevar a cocción en el horno , previamente calentado a 200 °C , durante unos 15 a 20 minutos , hasta que adquieran un tono dorado . Es fundamental que el horno alcance una temperatura elevada para conseguir una masa bien crujiente .

Llevar a la mesa recién salidas del horno, dejarlas entibiar o servirlas una vez que estén a temperatura ambiente. Acompañar con un poco de jugo de limón.

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