Salsa boloñesa de garbanzos con vegetales: una receta saludable y llena de sabor.

Reemplazar los componentes habituales de una receta por alternativas de origen vegetal permite crear platos originales y llenos de sabor. Una opción es preparar una salsa boloñesa con garbanzos tostados y vegetales, acompañada de tiras de zucchini y zanahoria , una combinación de productos frescos y una preparación cremosa.

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Esta receta no solo resulta adecuada para quienes desean disminuir la presencia de productos cárnicos en su alimentación, sino que también ofrece una manera práctica de sumar legumbres y una variedad de verduras al plato. La mezcla de sus componentes propone una opción distinta para renovar las comidas de todos los días, manteniendo el carácter y la intensidad de una salsa sabrosa .

La preparación requiere reunir como base garbanzos , distintas hortalizas y los productos que se utilizarán para darle sabor a la salsa . Las proporciones de cada componente se pueden modificar según cuántas personas vayan a comer y las preferencias de quien cocine.

Garbanzos cocidos.

Calabacines frescos.

Zanahorias.

Tomates maduros o tomate triturado.

Cebolla.

Ajo.

Pimiento rojo.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

Orégano.

Albahaca.

Pimentón dulce.

Para acompañar:

Perejil fresco para decorar.

Un poco de aceite de oliva adicional.

En esta alternativa sin ingredientes de origen animal, los garbanzos cumplen la función principal, porque le dan cuerpo a la preparación y consiguen que la salsa resulte más espesa y consistente. En tanto, el tomate constituye el punto de partida para combinar y potenciar los matices de los vegetales y los condimentos.

En lugar de utilizar pastas convencionales, se emplean láminas finas de zucchini y zanahoria. Para lograr un plato visualmente atractivo, lo ideal es seleccionar ejemplares frescos, de textura firme y dimensiones generosas, que faciliten el corte de tiras extensas y parejas.

¿Cómo preparar los garbanzos asados y la salsa boloñesa?

Para comenzar, es necesario acondicionar las legumbres. En caso de optar por garbanzos previamente hervidos, se deben colar y secar cuidadosamente con papel absorbente para eliminar el líquido restante. A continuación, se distribuyen sobre una fuente para horno y se condimentan con aceite de oliva, una pizca de sal, pimienta y pimentón dulce.

Paso 1. Encender el horno y llevarlo a una temperatura de 200 °C .

Paso 2. Colocar los garbanzos sobre una fuente para horno, procurando que queden separados y formen una sola capa.

Paso 3. Cocinarlos entre 20 y 30 minutos aproximadamente. A mitad del proceso, revolverlos para que se doren de manera pareja y adquieran una textura algo crocante .

Paso 4. Durante ese tiempo, cortar en trozos pequeños la cebolla , el diente de ajo y el morrón rojo .

Paso 5. Verter un chorrito de aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla hasta que pierda firmeza y empiece a volverse transparente.

Paso 6. Sumar el ajo y el morrón, mantener la cocción durante unos minutos y luego añadir el tomate previamente triturado .

Paso 7. Incorporar el orégano , la albahaca , la sal y la pimienta para realzar el sabor. Mantener la preparación a temperatura media hasta que la salsa reduzca y alcance una consistencia más densa .

Paso 8. Agregar las legumbres previamente horneadas y revolver bien para que se impregnen de la salsa de tomate y queden distribuidas junto con los vegetales.

Conviene cocinar la salsa sin apurar los tiempos, ya que requiere una cocción pausada para que los distintos ingredientes liberen y potencien sus aromas. En caso de que adquiera una textura excesivamente compacta, basta con añadir una pequeña cantidad de agua para aligerarla.

Cuando la boloñesa esté lista, se debe continuar con la preparación de los vegetales que servirán como acompañamiento. Para cortar el zucchini y la zanahoria en tiras se puede recurrir a un pelador o una mandolina. La idea es formar láminas finas y alargadas, que luego puedan doblarse o enrollarse suavemente al emplatar.

Paso 1. Enjuagar los zucchinis y las zanahorias bajo el agua y luego quitarles toda la humedad con un paño limpio o papel absorbente.

Paso 2. Descartar las puntas de cada pieza y utilizar un pelador o una mandolina para obtener láminas delgadas y alargadas.

Paso 3. Poner una sartén al fuego con una pequeña cantidad de aceite de oliva .

Paso 4. Comenzar cocinando las tiras de zanahoria durante algunos minutos, debido a que requieren una cocción más prolongada para ablandarse.

Paso 5. Sumar las láminas de zucchini y mantenerlas al fuego por poco tiempo, de modo que no pierdan su consistencia.

Paso 6. Realzar el sabor de los vegetales con un poco de sal y pimienta.

Distribuir las tiras de zucchini y zanahoria en los platos individuales y agregar por encima una cantidad generosa de salsa preparada con garbanzos al horno. Como toque final, esparcir unas hojas de perejil recién picado y terminar con un ligero chorrito de aceite de oliva.