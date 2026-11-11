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11 de noviembre de 2026 - 16:19
Sociedad.

Pastelitos de almendras con una textura crocante: una receta ideal para la merienda

Es una opción dulce que combina el intenso aroma del café, el sabor de las almendras y una cobertura de ganache ideal para sumar a la mesa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pastelitos de almendras con una textura crocante: una receta ideal para la merienda.

Pastelitos de almendras con una textura crocante: una receta ideal para la merienda.

La fragancia del café recién preparado, junto con las notas de almendras doradas, aporta un toque especial a cualquier encuentro después de una comida. Estos pastelitos dulces de café y almendras son producto de una receta que ofrece una masa esponjosa y tierna, similar a la de un bizcocho húmedo, cubierta por una capa de glaseado de un sabor único.

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Las posibilidades para combinar ambos ingredientes son numerosas. Las almendras junto con el chocolate protagonizan una gran variedad de preparaciones, desde tortas y masas horneadas hasta tabletas y pequeños bocados de confitería.

Receta de pastelitos de café y almendras

Se trata de porciones dulces de tamaño individual, preparadas a base de café y almendras. Para su elaboración se utiliza aceite de oliva de sabor delicado, un ingrediente que contribuye a conseguir una textura interior tierna, aireada y con un agradable grado de humedad.

El procedimiento comienza batiendo los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Luego se agregan los ingredientes líquidos previamente perfumados con café y, una vez horneados los bizcochitos, se los cubre con una preparación de azúcar impalpable. Como toque final, se incorporan trocitos de almendra tostada y una pequeña cantidad de ganache de chocolate.

Tiempo de preparación

  • El tiempo total ronda los 55 minutos.
    • Preparación de la masa: 15 minutos.
    • Horneado: 30 a 35 minutos a 170 ºC.
    • Glaseado y decoración: 10 minutos.

Ingredientes

Para el bizcocho:

  • 3 huevos de tamaño grande.
  • Una pizca de sal.
  • 175 g (3/4 taza) de azúcar.
  • 80 ml (1/3 taza) de aceite de oliva de sabor suave.
  • 80 ml (1/3 taza) de leche.
  • 1 1/2 cucharada de café instantáneo.
  • 1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla.
  • 50 g (1/2 taza) de almendra cruda molida.
  • 180 g (1 1/4 tazas) de harina de trigo común o de todo uso.
  • 10 g (1 cucharada) de levadura química o polvo de hornear.

Para el glaseado:

  • 90 g (2/3 taza) de azúcar glas o azúcar impalpable.
  • 2 cucharadas de leche.
  • Un poco de café instantáneo.
  • Trocitos de almendra pelada y tostada (cantidad al gusto).
  • Ganache con 50 % de nata y 50 % de chocolate (cantidad al gusto).

Cómo hacer pastelitos de café y almendras, paso a paso

  • Lleva el horno a 170 °C y déjalo calentar previamente con ambas resistencias encendidas, tanto la superior como la inferior.

  • Coloca los huevos en un recipiente junto con una pequeña cantidad de sal y el azúcar. Bate hasta conseguir una preparación de tono más claro y con el doble de tamaño inicial. Este procedimiento resulta fundamental para obtener una textura interna liviana y bien aireada.

  • Por otro lado, mezcla el café soluble con la leche previamente entibiada hasta que se disuelva por completo.

  • Incorpora a la preparación de huevos el aceite de oliva, la leche con café y unas gotas de esencia de vainilla. Remueve cuidadosamente, con movimientos envolventes, para conservar el aire que se generó durante el batido.

  • Agrega las almendras trituradas a la preparación y remueve hasta que queden distribuidas de manera uniforme.

  • Pasa la harina por un tamiz junto con el polvo de hornear. Luego, incorpora estos ingredientes secos a la mezcla en dos o tres incorporaciones, integrando con suavidad y evitando trabajar la masa más de lo necesario.

  • Distribuye la preparación en pequeños recipientes individuales o en una bandeja con cavidades para magdalenas. Procura no superar los dos tercios de cada espacio para dejar lugar al crecimiento durante la cocción.

  • Cocina en el horno durante 30 a 35 minutos. Para verificar si los bizcochitos están listos, introduce un palillo en el centro de uno de ellos: si sale sin restos de masa, ya se pueden retirar.

  • Una vez terminada la cocción, saca los moldes del horno y coloca las piezas sobre una rejilla. Espera hasta que alcancen la temperatura ambiente y estén completamente frías antes de colocarles la cobertura.

  • Para preparar la cobertura, coloca el azúcar impalpable en un recipiente y añade la leche junto con una pequeña cantidad de café soluble previamente hidratado. Remueve hasta obtener una preparación cremosa, consistente, pero lo suficientemente ligera como para poder extenderla.

  • Cubre la parte superior de cada bizcochito con esta mezcla de café, procurando distribuirla de manera pareja.

  • Completa la presentación con almendras tostadas picadas y agrega por encima unas líneas de ganache elaborada con partes iguales de chocolate y crema de leche.

  • Antes de llevarlos a la mesa, espera unos minutos para permitir que la cobertura se endurezca y quede bien asentada.

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