Pastelitos de almendras con una textura crocante: una receta ideal para la merienda.

La fragancia del café recién preparado, junto con las notas de almendras doradas, aporta un toque especial a cualquier encuentro después de una comida. Estos pastelitos dulces de café y almendras son producto de una receta que ofrece una masa esponjosa y tierna, similar a la de un bizcocho húmedo, cubierta por una capa de glaseado de un sabor único.
Las posibilidades para combinar ambos ingredientes son numerosas. Las almendras junto con el chocolate protagonizan una gran variedad de preparaciones, desde tortas y masas horneadas hasta tabletas y pequeños bocados de confitería.
Receta de pastelitos de café y almendras
Se trata de porciones dulces de tamaño individual, preparadas a base de café y almendras. Para su elaboración se utiliza aceite de oliva de sabor delicado, un ingrediente que contribuye a conseguir una textura interior tierna, aireada y con un agradable grado de humedad.
El procedimiento comienza batiendo los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Luego se agregan los ingredientes líquidos previamente perfumados con café y, una vez horneados los bizcochitos, se los cubre con una preparación de azúcar impalpable. Como toque final, se incorporan trocitos de almendra tostada y una pequeña cantidad de ganache de chocolate.
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